Los Reyes Magos celebran este año las cabalgatas de la integración

Publicada el 05/01/2019 a las 20:18 Actualizada el 05/01/2019 a las 20:59

Losdurante la noche del día 5 al 6 de enero. A pesar de las bajas temperaturas en la mayor parte del país, miles de niños y mayores se han acercado a las distintas cabalgatas que se han celebrado a lo largo de todo este sábado por toda la geografía paraEn, con temperaturas de hasta 4 grados bajo cero, el desfile que ha transcurrido entre Nuevos Ministerios hasta Palacio de Cibeles, ha dejado un rastro de fantasía, magia y creatividad. En total, once carrozas han acompañado a los Reyes Magos junto a diferentes comparsas, marionetas, muñecas gigantes y bailarinas en una pasacalles en la que han participado más de 2.000 personas y tiene como inspiración el poder transformador de las artes y todas sus disciplinas.Este año, además,, ya que ha sido audiodescrita. Además, también ha contado con subtítulos, mochilas vibratorias, intérprete en lengua de signos, bucle magnético y sistemas de amplificación de sonido. De hecho, a lo largo de todo el recorrido, se habilitarán plazas para personas con movilidad reducida, que serán acotadas y señalizadas con banderolas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad. En Cibeles se han reservado 400 plazas para personas con discapacidad y sus acompañantes. De ellas, 166 plazas han sido específicas para personas con sillas de rueda y el acceso es libre y gratuito, hasta completar el aforo.Sin salir de la ciudad de Madrid,ha tenido lugar una cabalgata singular por sus particularidades. Además de ser construida por el vecindario con sus propias manos, financiarse con aportaciones personales, siempre ha estado comprometida con la realidad de su barrio. Por ello, desde hace diez años el Baltasar de la cabalgata de Hortaleza siempre es un migrante que llega desde el África subsahariana en cayuco o patera.En esta ocasión, se ha tratado de Mohamed Zidane Barry, tiene 20 años y nació en Guinea.: "La valla te corta las manos, tenía todo cortado". El Baltasar de Hortaleza tuvo que salir de su país en 2008, hace diez años, tras el asesinato de su padre por motivos étnicos. Junto a un amigo de su progenitor comenzó un periplo por varias zonas de África: Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger y Argelia, donde permaneció cinco años, hasta que la violencia volvió a asaltarle. Según Zidane, un grupo de tuaregs acuchilló mortalmente al amigo de su padre "porque no les gustaban los negros", y tuvo que emprender una nueva huída. El joven atravesó Marruecos y decidió saltar la valla para llegar a España confiando en un futuro mejor, aunque no tardó en desilusionarse. Al llegar a Madrid, acabó viviendo en la calle, hasta que consiguió un techo gracias al fútbol.En, los Reyes Magos han llegado en barco. Antes de pasearse por la ciudad, los Magos de Oriente han atracado su velero en el Moll de la Fusta después de ser escoltados por un barco de Open Arms. En su discurso de bienvenida, la alcaldesa Ada Colau ha preguntado a los niños congregados si conocían a la ONG y su trabajo, y los ha comparado con Melchor, Gaspar y Baltasar: "Representan los mejores valores de la humanidad". "Salvan a las personas refugiadas que huyen de la guerra y de la miseria y que los salvan en medio del mar", ha subrayado la regidora.Asimismo, en, un 74% de las cabalgatas han contado con un Baltasar "de verdad". Gracias a la campaña promovida por Casa Nuestra Casa Vuestra, se han conseguido unos desfiles "inclusivos" y reducir así la práctica del "blackface".Una de las cabalgatas más curiosas de España y que hace unos días recibió el distintivo de Fiesta de Interés Turístico Regional es la de, municipio al que los Reyes Magos han llegado en ala delta, acompañados de sus pajes que han aterrizado en parapente, iluminando el cielo con luces y bengalas.En Cantabria, la cabalgata de, declarada fiesta de Interés Turístico Nacional celebrará su 60 edición. Han salido a la calle más de 500 participantes, 9 carrozas, 25 caballos y 3 camellos. Pajes, antorcheros, hebreas, abanderados, soldados romanos, pastores, ángeles y, en esta ocasión, una banda de música muy especial, la del pueblo francés de Le Dorat, hermanado con Santillana desde hace 50 años, ha formado parte del desfile.Precisamente, en lo que respecta a las bandas de música también ha destacado este año la que ha participado en la tradicional cabalgata de la capital de: la banda que realiza el cambio de Guardia Real en Buckingham Palace, la que abrirá el desfile. Es la agrupación musical más antigua del Ejército Británico, con una historia de más de 300 años.En, la novedad este año ha sido que los camellos no han llevado ninguna carga. Los Reyes han saludado a los más pequeños desde lo alto de tres plataformas decoradas con llamativas cajas de luz con forma de estrellas.