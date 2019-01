Cuatro años del atentado a 'Charlie Hebdo': la revista invierte 1,5 millones al año en su seguridad

Publicada el 07/01/2019 a las 15:46 Actualizada el 07/01/2019 a las 16:17

La revista satírica francesa, según ha revelado su director, Riss, coincidiendo con el cuarto aniversario del atentado que se cobró la vida de doce personas en la sede de la publicación, ha informado Europa Press.El 7 de enero de 2015, los hermanos Said y Chérif Kouachi, simpatizantes de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), entraron en la redacción y abrieron fuego a discreción comoEl ataque, que marcó el inicio del año más complicado para Francia en materia de terrorismo, obligó a la revista a gastar, ha explicado Riss en una entrevista a Franceinfo.tanto de oficinas como de personal, ha afirmado, para acto seguido lamentar que "en este momento" la revista no cuenta con ninguna ayuda del Estado.La revista, que ha lanzado un número especial con motivo del aniversario, factura a la semanaen quioscos y, pero el director ha advertido de que la situación financiera actual "no es viable". "Estamos en contacto con personas del Ministerio para poder mejorar", ha apuntado.La muerte de los hermanos Kouachi ha complicado la investigación y la depuración de responsabilidades por el ataque contra Charlie Hebdo, pero en diciembre de 2018 fue detenido en Yibuti un terrorista, Peter Cherif, que habría colaborado con los autores materiales del atentado.Los ministros del Interior, de Justicia y de Cultura, acompañados de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, han asistido este lunes a una ceremonia junto a las oficinas de la revista para recordar lo ocurrido hace cuatro años.