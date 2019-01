"Hace 30 años compré mi primera camisa azul, que mi mujer tiene la santa paciencia de plancharme": el pasado falangista del nuevo fichaje en el equipo de prensa de Vox

Publicada el 07/01/2019 a las 12:49 Actualizada el 07/01/2019 a las 14:03

info Libre

El pasado del nuevo fichaje del área de comunicación de Vox,, sigue dando de qué hablar. Su cuenta de Twitter —que bloqueó el pasado viernes por la noche después de quesacase a la luz algunas de sus publicaciones contra el feminismo, la migración y el colectivo LGTBI— es un escaparate donde ha mostrado perfectamente su sesgo ideológico abiertamente franquista y de extrema derecha. Lo hizo también en sus artículos publicados en el diario La Gaceta o El Correo de Madrid y en sus comentarios en el programa El gato al agua, de Intereconomía. Pero también lo hacía en conferencias. Según ha podido comprobar este diario, Pflüger, una de las sedes que tiene Falange Española en Madrid.Comenzaba su conferencia con otra frase para enmarcar, como las que eliminó de su cuenta de Twitter: "". Y puntualizó: "Sé que esto es políticamente incorrecto, debería plancharla yo, pero hay cosas que de verdad que no cambian". De fondo, las risas de su público.Dicho esto, comenzó su conferencia, en la que pretendía dar una lección como licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. El tema elegido:, la guerrilla que luchó contra las tropas franquistas después del golpe de Estado de 1936. Para Pflüger, en cambio, son algo muy distinto:. Niega que fueran un grupo de guerrilleros y niega que lucharan contra el bando golpista, primero, y contra la dictadura, después.Y lo intenta argumentar. Explica que son "el inicio del terrorismo moderno" por varias razones. La primera, porque "utilizan el asesinato indiscriminado" como fórmula de actuación y porque, además, 'pusieron de moda' el método del "disparo en la nuca" que después, asegura, emplearon otros grupos de "inspiración marxista" como el "FRAP, el GRAPO o ETA"., llega a afirmar.Todas estas palabras, como no podía ser de otra forma, fueron aplaudidas por sus seguidores. Su simpatía por la Falange ya había sido demostrada en anteriores ocasiones. El que ahora es jefe de comunicación de Vox no dudaba hasta hace unos meses ensalzar el partido y, sobre todo, a su fundador,. "Hace 113 ños, tal día como hoy, nacía José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española", escribió en su cuenta de Twitter en 2016.