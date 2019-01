Valls se indigna con el ganador del premio Josep Pla por citar a los "presos políticos" y éste responde que no sabe quién es el político francés

Publicada el 07/01/2019 a las 12:55 Actualizada el 07/01/2019 a las 14:12

Aquest vespre jo he sentit tristesa, ràbia i vergonya després d’ aquest discurs i d’aquesta demagògia ..pobre Josep Pla..Prou! https://t.co/SYHZbL3lHy — Manuel Valls (@manuelvalls) 7 de enero de 2019

.@martigau, sobre @manuelvalls: "Tenim coses més importants. No sé qui és, no sé per quin partit es presenta, no li vull fer el joc i no m'interessa donar-li minuts." — El món a RAC1 (@elmonarac1) 7 de enero de 2019

Un discurs que ha molestat moltíssim Manuel Valls, que li ha respost ‘mira que sou pesats’ acarant-se-li mirant la pantalla i generant una incomoditat manifesta a la sala. Doncs sí, continuarem essent tan pesats com calgui reivindicant la justícia i la llibertat. Som demòcrates! https://t.co/FlOIwEcJeO — Laura Borràs (@LauraBorras) 6 de enero de 2019

Els crits a una pantalla de tv, els retrets a T.Cunillera... tot plegat va ser tan histriònic, tan fora de lloc, q a mi em va quedar el dubte si no era tot una performance calculada per ser la notícia del sopar. Estem parlant d’un polític professional assessorat amb molts diners — Ada Colau (@AdaColau) 7 de enero de 2019

Premio Nadal en el Ritz, Marc Artigau, premio Josep Pla, recuerda a los políticos presos. Xavier Valls, que está en mi mesa y que ha tenido un comportamiento afable y moderado, se pone nervioso “pesado... Mas, Mas... tu tienes la culpa, y qué pasa? Nadie va a decir nada?” — Pilar Eyre (@pilareyre) 7 de enero de 2019

La polémica entorno a los presos independentistas ha llegado hasta la entrega de los premios Nadal y Josep Pla que se celebró este domingo en Barcelona. Guillermo Martínez y Marc Artigau fueron los grandes triunfadores de la noche al llevarse a casa el galardón de novela de la editorial Destino y el de prosa catalana, respectivamente. Sin embargo, la controversia llegó desde las mesas de los asistentes con. En su discurso, según recoge La Vanguardia Tras estas palabras, el candidato a la alcaldía de Barcelona y ex primer ministro francés,dirigiéndose a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, y al expresident de la Generalitat, Artur Mas, también presentes en el Hotel Palace de la ciudad condal:Sentado cerca de la mesa presidencial donde también estaban la consellera de Cultura, Laura Borràs, y la alcadesa de Barcelona, Ada Colau, cuando se fue, el exmandatario galo también añadió que estaba. En su cuenta de Twitter, Valls ha confirmado su indignación tras las palabras de Artigau: "Esta noche yodespués de este discurso y de esta demagogia ... pobre Josep Pla .. Basta!"Por su parte,en su intervención durante la mañana de este lunes en El Món a Rac1 recogida por La Vanguardia , donde es habitual colaborador y cada día da vida a un relato distinto. ". No me interesa, no quiero darle minutos", ha respondido el premiado al ser preguntado sobre el tema. Asimismo, ha insistido en que no quiere "hacerle el juego a esta persona" por lo que no gastará ni "tiempo" ni "palabras" en referirse al candidato a la alcaldía de Barcelona.Latambién ha explicado en un tuit que el discurso de Artigau molestó "muchísimo" a Valls. Según explica la titular catalana de Cultura, el ex primer ministro francés también se dirigió a ellos diciendo. "Seguiremos siendo tan pesados ​​como sea necesario reivindicando la justicia y la libertad", termina Borràs en su cuenta de Twitter.Por su parte,también ha usado Twitter para asegurar que. "Los gritos a una pantalla de televisión, los reproches a Cunillera... todo fue tan histriónico, tan fuera de lugar, que a mi me quedó la duda de si no era todo una performance calculada para ser la noticia de la cena", explica Colau que también señala que "estamos hablando de un político profesional asesorado con mucho dinero".La periodista y escritoraha explicado en Twitter que Valls estaba en su mesa y que se comportó de forma "afable y moderada" hasta que puso nervioso con las palabras de Artigau: "pesado... Mas,