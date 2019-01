Publicada el 08/01/2019 a las 10:41 Actualizada el 08/01/2019 a las 11:10

La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa ha llamado a evitar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez : "No podemos dejar caer al Gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar a este Gobierno es mucho peor con el PP Cs y la extrema derecha".En una entrevista de RAC1 recogida por Europa Press, la exconsellera de Carles Puigdemont , en prisión preventiva por su implicación en el proceso soberanista y el referéndum del 1 de octubre,de aprobar los Presupuestos Generales del Estado pero añade: "Por ahora un 'no' rotundo a los Presupuestos, tampoco lo diría"."Si quieren aprobarlos, que hagan un gesto, el que sea, pero", ha reclamado Bassa, que como otros líderes soberanistas pide al Gobierno del PSOE que ponga alguna solución encima de la mesa ante el conflicto político catalán si pretende negociar con ellos las cuentas del Estado.De cara al juicio que previsiblemente se celebrará este 2019, Bassa prevéque desea que sean coordinadas: "No me gustaría que las concentraciones taparan o mancharan todo lo que se diga en el juicio"."El juicio tendrá mucho impacto y vendrán observadores internacionales. Es una ventana que tendremos. Hasta ahora hemos oído las acusaciones de un lado y nosotros todavía no hemos podido explicar", y asegura que el 6 de febrero ya hay testigos citados a declarar.