Los trabajadores de Alcoa exigen "valentía" al Gobierno para intervenir las plantas

Publicada el 08/01/2019 a las 19:03 Actualizada el 08/01/2019 a las 19:23

La ministra pide a Alcoa que deje de "bloquear" las negociaciones

Alcoa dice que no ha recibido ninguna oferta

Centenares de trabajadores de los centros de Alcoa de A Coruña y Avilés (Asturias) han exigido este martespara que "intervenga" estas plantas tras el anuncio de la multinacional de cerrarlas, informa Europa Press.Así lo han expresado en una manifestación frente a la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la que varios trabajadores de estos centros han llegado desde A Coruña y Avilés en autobuses para reivindicar la actuación del Ejecutivo en este conflicto."Estamos cansados de paños calientes, que el Gobierno se ponga de lado en una situación como esta. Nos encontramos en un sector productivo y nos han puestoque ha ido a destrozar nuestras plantas. Estamos cansados, necesitamos un Gobierno valiente que se ponga a tirar de la Industria", ha subrayado en declaraciones a los medios el presidente del Comité de Empresa de Alcoa, Juan Carlos López Corbacho.En este sentido, Corbacho ha señalado que la industria del aluminio "tiene futuro" y por ellopara que los dirigentes políticos "se pongan a la altura de los trabajadores de Alcoa".La manifestación también ha contado con lacomo el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la diputada de En Marea Yolanda Díaz y el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes. La diputada gallega Yolanda Díaz ha coincidido con los trabajadores de Alcoa y ha demandado "valentía" al Gobierno de Pedro Sánchez para que "deje de marear la perdiz" y "salve a los trabajadores de Avilés y Coruña que en quince días estarán despedidos".Por su parte, Garzón se ha mostradoy ha destacado que, durante estos años, "se han utilizado miles de millones de euros a salvar a los bancos y no a los trabajadores". "Hay un Gobierno sin valentía, exigimos valentía y su intervención en la planta", ha agregado. Con todo, Prendes ha reivindicado la "unidad social en torno a la defensa de las plantas" y ha señalado que, desde Ciudadanos, están trabajando para conseguir que las plantas de Alcoa no se cierren y permanezcan activas.La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido a la multinacional Alcoauna salida los cierres de las plantas en A Coruña (Galicia) y Avilés (Asturias) y ha acusado a la dirección de la compañía de ser la "responsable" de la pérdida de centenares de empleos alpara el mantenimiento de la actividad productiva."Pedimos a Alcoa que se replantee el cierre de las plantas y que mantengan unaen la mesa negociadora ya que, si sigue bloqueando, lamentablemente vamos a llegar a una situación que no es buena para empresa y trabajadores, y que no esperamos ni desde el Ministerio ni desde las administraciones regionales implicadas", ha manifestado.A preguntas de los periodistas tras presentar el proyecto de reindustrialización acordado para la comarca del Andarax ante el cese de la actividad productiva en la planta de Cemex, en Gádor (Almería), Maroto ha señalado que, si hay "voluntad" de la empresa en la "búsqueda de soluciones", el Ministerio "estará a su lado pensando en el mantenimiento de puestos de trabajo y de la actividad productiva".La ministra, quien ha trasladado suque se han manifestado ante las puertas del Ministerio de Industria, ha lamentado la actitud de Alcoa frente a las de las direcciones de las multinacionales Cemex y Vestas, que, "a diferencia" de la multinacional estadounidense, han tenido "predisposición" para la negociación. "Le hemos dicho a Alcoa que, lo que nos permitiría buscar alternativas, pero tiene bloqueado un posible acuerdo", ha concluido.La multinacional estadounidense Alcoa hala negociación para buscar una salida al cierre de sus plantas en en A Coruña y Avilés, pero dos meses y medio después del anuncio de su decisión de clausurar estos centros no ha recibidopor ellos.La firma sale así al paso de las declaraciones realizadas hoy en Almería por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En este sentido, la siderúrgica ha indicado que hace un año abrió un proceso de venta de estas plantas con el asesoramiento del banco de negocios Goldman Sachs, pero, pese a recibir distintas muestras de interés, finalmenteComo muestra de su disposición al diálogo, la compañía esgrime quecon los representantes de los trabajadores de los 30 días de máximo que establece la ley a 75 días, periodo que vence el próximo martes, 15 de enero.La compañía mantiene su compromiso de plantear propuestas en la mesa de negociación para mitigar el impacto del cierre, así como un, y espera que los agentes sociales presenten también sus alternativas con el objetivo de alcanzar un acuerdo."La intención de la empresa es intentar llegar a la mejor solución posible para ambas partes", insisten desde Alcoa. No obstante recuerdan que, según la ley, si el acuerdo no fuera posible, la empresa dispone de 15 días para tomar una decisión definitiva, que se produciría, por tanto, a finales de este mes.Las reuniones entre la empresa y los sindicatosdespués de haber suspendido la prevista para hoy ante la convocatoria de la mesa de trabajo en el Ministerio de Industria con presencia del secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, sindicatos y consejeros autonómicos de Galicia y Asturias.