Pablo Casado sobre Vox: "Todo lo que están diciendo en Andalucía está dentro de la Constitución"

Publicada el 08/01/2019 a las 10:16 Actualizada el 08/01/2019 a las 12:19

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, hapara que la formación de extrema derecha apoye la investidura decomo presidente de la Junta de Andalucía. En una entrevista este martes en Onda Cero , Casado se ha mostrado convencido de que "Moreno Bonilla va a ser investido" y le ha reprochado al PSOE que hable de desplegar un cordón sanitario contra Vox cuando este partido "todavía no ha generado nada".El presidente del PP también ha sido tajantey ha recalcado que "el acuerdo con Ciudadanos ya está suscrito". Sobre la propuesta de ampliar la cobertura económica a hombres por violencia doméstica , Casado ha vuelto a defenderla porque entiende que "hay otras personas que sufren violencia domestica que también tienen que ser protegidas", y ha asegurado que ese tipo de iniciativas son".En cuanto al proyecto deque Sánchez llevará al Congreso este viernes, Casado ha acusado al presidente depor buscar el apoyo parlamentario de los grupos independentistas: "Pedro Sánchez presentará el anteproyecto de presupuestos y[…] Estoy disponible para ver qué presupuestos plantea, pero". Además, el líder conservador ha reconocido que en la reunión que mantuvo con Sánchez este verano, se comprometió a apoyar las Cuentas "si se cumplían ciertos criterios", pero al no haberse cumplido, ese respaldo se ha anulado: “El inicio de nuestras conversaciones fue cordial, pero decidió seguir con sus socios y no con nosotros,”.Acerca del conflicto catalán, Pablo Casado ha vuelto a culpar al PSOE de la situación actual en Cataluña que, dice, viene, y ha afirmado quey "es cómplice" de quienes quieren la secesión, porque, ha sentenciado.