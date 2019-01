Asciende a doce el número de trabajadores del Metro de Barcelona afectados por amianto

Publicada el 09/01/2019 a las 11:47 Actualizada el 09/01/2019 a las 11:48

Las revisiones médicas iniciadas por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en noviembre han detectado queestán afectados por elen su puesto de trabajo, según ha informado la empresa este miércoles en un comunicado.De los 12 casos, nueve se tratan de engrosamientos locales de la pleura; dos tienen placas pleurales no calcificadas, y el último es un caso de placa pleural calcificada, aunque ninguno presenta, y tampoco han requerido tratamiento médico.TMB inició en noviembre una campaña de exámenes médicos específicos al personal de Metro en contacto con materiales con contenido de amianto, y hasta el momento unosque forman parte de los colectivos más expuestos ya han pasado una primera fase de examen voluntario.Las revisiones médicas se seguirán llevando a cabo al largo de 2019 y TMB considera que teniendo en cuenta queexpuestas al amianto presentan manifestaciones pleurales, es previsible que la cifra de casos aumente a lo largo de los próximos meses, cuando se vayan completando las revisiones médicas planificadas.Las revisiones y estudios se realizan mediante una tomografía axial computarizada de alta resolución (Tacar), una técnica de diagnóstico por la imagen más sensible que la radiografía de tórax y que permite diagnosticar lesiones torácicas de forma precoz.Con anterioridad el Metro de Barcelona desarrollaba el programa de vigilancia de la salud establecido por las autoridades sanitarias en 2002, para hacer el seguimiento del personal del que se conocía su potencial exposición a materiales con contenidos de amianto, y desde entonces no se ha diagnosticadode asbestosis pulmonar, mesotelioma pleural, ni cáncer de pulmón o de mediastino entre las 180 personas participantes.