Vox bendice un Gobierno andaluz con Moreno de presidente y Marín de vicepresidente

Publicada el 09/01/2019 a las 17:24 Actualizada el 09/01/2019 a las 19:12

Siete puntos que abren la puerta a una nueva etapa en #Andalucía. Acuerdo histórico, para hacer historia.



Gracias por vuestra confianza, no os defraudaremos. pic.twitter.com/vf1vEbIpr8 — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) 9 de enero de 2019

Los siete puntos

Marín desvincula a Vox del acuerdo PP-Cs para el Gobierno andaluz

Las renuncias de Vox

El PP ha difundido elpara convertir a Juanma Moreno presidente de la Junta de Andalucía y a Juan Marín vicepresidente. En el texto, pendiente de rúbrica, sostienen que "cualquier modificación" requerirá el, informa Europa Press.El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha divulgado el documento de siete puntos en su cuenta de Twitter, coincidiendo con elcon una delegación del partido naranja encabezada por Juan Marín y José Manuel Villegas."Siete puntos que abren la puerta a una nueva etapa en Andalucía.para hacer historia", ha escrito García Egea en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press. Además, añade: "Gracias por vuestra confianza, no os defraudaremos".En el primero de los siete puntos del acuerdo que van a firmar –Moreno, Egea, Marín y Villegas–, se señala que el portavoz de Cs manifestará a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, su apoyo a Moreno comoa la Presidencia de la Junta.Además, Cs se compromete a apoyar con sus 21 diputados la candidatura de Moreno a la presidencia de la Junta. Por su parte, Moreno se compromete a nombrar adel Gobierno andaluz.El documento señala además que el nuevo Gobierno estará compuesto por unmenor al actual. También indica que el nuevo Gobierno establecerá sus prioridades en los acuerdos programáticos firmados por ambas formaciones.El PP y Cs sostienen que la"se decidirá de forma consensuada por ambas formaciones". "Cualquier modificación de los puntos previos requerirá del consenso expreso de PP y Cs", concluye el texto.Minutos después, PP y Vox han anunciado un acuerdo para permitir la investidura de Juanma Moreno. Según las mismas fuentes, en este acuerdo se retiran de la propuesta inicial de Vox sus demandas de derogar la ley de violencia de género, la ley LGTBI y la ley de Igualdad. También se ha incluido en el acuerdo entreun primer punto sobre la creación de empleo de calidad, que estaba ausente en la propuesta que Vox había hecho inicialmente.El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, ha querido dejar claro este miércoles que cualquier acuerdo que puedan alcanzar PP y Voxy, en modo alguno, vincularía a los acuerdos político y programático que PP-A y Cs han suscrito para posibilitar un nuevo Gobierno autonómico con el Juanma Moreno como presidente.En comparecencia ante los medios de comunicación tras suscribir un acuerdo político con el PP para investir a Moreno como presidente de la Junta, Marín manifestado que este acuerdo supone que el candidato del PP-A contará con elpara ser investido presidente: "Prometimos cambio, y traemos cambio", con un gobierno que cuenta con el respaldo de 47 escaños y que tiene como objetivo poner en marcha medidas que vienen a regenerar la vida pública, a reactivar el empleo, a mejorar los servicios públicos y a poner orden en la administración de la Junta, que "necesitaba de aire fresco" tras casi 40 años de gobiernos socialistas.Ha señalado que este acuerdo político plantea una estructura de gobierno, donde se reduce el número de consejerías y de delegaciones provinciales y, a partir de ahora, queda que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, haga la ronda consultas mañana para que los grupos manifestemos nuestra posición de cara al debate de investidura."Es un día histórico para Andalucía, donde va a haber cambio de gobierno y lo que queda es que se convoque el pleno de investidura en el que Moreno contará con los 21 escaños de Cs", ha indicado Marín, que ha recalcado que el Gobierno, que con "toda probabilidad"y en el que él sería vicepresidente de la Junta, será "exclusivamente de dos partidos constitucionalistas como son PP y Cs y no habrá populistas" en el Ejecutivo.Vox ha renunciado en el acuerdo que ha alcanzado con el PP para apoyar la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta a propuestas que planteó inicialmente este martes para que Andalucía renunciara a las competencias de Educación, Sanidad y Justicia, así como para derogar las leyes andaluzas contra la violencia de género, para la promoción de la Igualdad de género, para la no discriminación del colectivo Lgtbi, y la de Memoria Histórica y Democrática aprobadas por Gobiernos socialistas.También, en el acuerdo Vox renuncia a otras propuestas de este martes comodel 28 de febrero al 2 de enero, "en conmemoración de la culminación de la Reconquista", así como a quitar ayudas a inmigrantes ilegales, comunidades islámicas y asociaciones feministas, y reducir Canal Sur a sólo un canal y con la mitad de presupuesto.En vez de eso, en el documento, consultado por Europa Press y en el que Vox y el PP se comprometen a apoyar "en primera votación" al candidato a la Junta de Andalucía propuesto por los conservadores, ambos partidos han acordado "cumplir con la legislación vigente en materia de inmigración, evitando todas aquellas decisiones que puedan favorecer un efecto llamada y combatir a las mafias que trafican con personas".Asimismo, se comprometen, entre otras cuestiones, a "crear una Consejería de Familia", a "y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos", así como a "garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada".En relación a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), PP y Vox han acordado "" del ente, y "garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa", según se detalla en el acuerdo, de 37 puntos y firmado por los secretarios generales del PP y Vox, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, respectivamente, así como por Juanma Moreno y el portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano.