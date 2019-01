El PSOE andaluz le pide a Adelante que apoye a Susana Díaz en la investidura y se frene el "tripartido de ultraderecha"

Publicada el 09/01/2019 a las 13:27 Actualizada el 09/01/2019 a las 13:28

Un candidato de consenso

El PSOE-A ha reclamado este miércoles aque apoye que la actual presidenta de la Junta en funciones,, pueda ser propuesta formalmente por la presidenta del Parlamento,, como candidata a la investidura, yy la ultraderecha en la comunidad.Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PSOE-A,, después de que desde Adelante Andalucía haya planteado a los socialistas que si se diera un escenario de ruptura entre PP, Ciudadanos y Vox,. Mario Jiménez ha querido dejar claro que el PSOE-A propondrá este jueves, en la ronda de consultas que la presidenta del Parlamento desarrollará con los grupos parlamentarios de cara a la investidura, a Susana Díaz comoporque es la que ganó las elecciones el pasado 2 de diciembre. "Le pedimos una reflexión a la izquierda de este Parlamento paraque puede parar a la derecha ahora, sin subterfugios y sin filibusterismos, apostando claramente por nuestro Estatuto de Autonomía", ha señalado Mario Jiménez, en un llamamiento a Adelante Andalucía.Asimismo, ha señalado que piden a Marta Bosquet, que cuando culmine la ronda con los portavoces parlamentarios, proponga al. "La señora Bosquet no es representante de ningún partido, sino que es la presidenta del Parlameno y, por lo tanto, tiene que saber sumar cuando termine la ronda, para proponer al candidato o candidata que más apoyo tenga", según ha sentenciado el portavoz socialista, quien ha querido dejar claro que el momento "es ahora y no pasado mañana".La coordinadora de Podemos Andalucía,, ha anunciado que Adelante Andalucía, si se diera ese escenario de, propondrá "buscar un candidato de consenso, dar lugar a un espacio de diálogo y consenso para buscar a esa persona". "No se trata de salvar a nadie personalmente, sino de, han asegurado. No obstante, ni Maíllo ni Rodríguez han puesto nombre a ese posible candidato de consenso, ya que "primero" se tiene que dar la ruptura del "tripartito reaccionario".Igualmente, tampoco han desvelado cómo lograr que el candidato de consenso pueda gobernar una vez roto, supuestamente, un posible acuerdo de PP, Cs y Vox, ya que. En este sentido, han apuntado que eso sería "un segundo escenario".