Publicada el 09/01/2019 a las 12:52 Actualizada el 09/01/2019 a las 14:09

"No se trata ya sólo de que esta ultraderecha envalentonada saque pecho por querer imponernos el ricino del retroceso de derechos a las mujeres". Con estas palabras advierten cientos de organizaciones feministas del peligro que supone que partidos como PP y Ciudadanos se plieguen ante los propósitos de Vox en materia de igualdad y violencia de género. Es igualmente importante, dicen, dejar claro que "idéntica responsabilidad tendrá en ello cualquier partido que se apoye en esta formación y haga, como tristemente se está evidenciando en Andalucía por parte del Partido Popular y Ciudadanos, volviendo la espalda al obligado compromiso con la defensa de los derechos humanos, despreciando toda la normativa internacional vinculante suscrita por España en la materia". Todo ello forma parte del manifiesto ¡Ni un paso atrás!, que han presentado este miércoles diversas organizaciones feministas para plantar cara al discurso de la ultraderecha.El frente feminista, que se ha dado a conocer simultáneamente en más de una veintena de ciudades, cuenta con más de cien organizaciones de mujeres en su seno. Todas lanzan un mensaje rotundo: no están dispuestas "a permanecer mudas ante la lluvia diaria de falacias alentada por un partido de ultraderecha recién llegado a la actividad parlamentaria autonómica". Durante la presentación en Madrid, la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha señalado que el auge de los postulados que defiende el partido de Santiago Abascal tiene que ver con una "" que busca frenar "los avances de los derechos de las mujeres", cultivando "desinformación para crear confusión". Todo ello, ha insistido, mediante "argumentos falaces" que la propia realidad y los organismos oficiales desmienten."La realidad es tozuda y día a día nos hace ver cómo la violencia de género" atenta contra la vida de las mujeres "por el mero hecho de serlo", ha añadido la activista. Besteiro ha recordado las cifras que forman parte del contexto de la violencia machista y ha reparado, asimismo, en que la violencia doméstica que pueden sufrir los hombres "no tiene base en el género,y no requiere una ley especial, porque las víctimas están suficientemente protegidas".Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, se ha detenido además en recordar que Vox ", por lo tanto se puede entender más claramente que estén apoyando lo que en el fondo quieren". En todo caso, ha insistido en que las mujeres van a "hacer una campaña constante e insistente" demostrando que "no se puede tolerar que, en una democracia que costó 40 años de dictadura, haya partidos que se acerquen a quienes tienen el propósito de volver a donde estábamos". Por tanto, ha señalado, "no es a Vox a quien" deben dirigir sus reclamaciones, sino a los partidos conservadores que orbitan a su alrededor, de quienes denuncian "su conducta política".Lo mismo ha defendido Besteiro, quien considera que a Vox nada hay que pedirle, precisamente por ser "un partido al margen del posicionamiento democrático y constitucional". "Nuestro reproche es a aquellos partidos que anuncian su compromiso con los derechos humanos" y sin embargo "para negociar un gobierno". Por tanto, ha advertido, si ambas formaciones "consienten" las pretensiones de la ultraderecha, "son tan cómplices y responsables" como ellos del "posible retroceso" en el país.El manifiesto feminista puede ser consultado en la página web que han lanzado este miércoles, Feminismo ni un paso atrás , donde las activistas informarán de su actividad y hoja de ruta.