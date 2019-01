La AIReF propone retrasar la edad de jubilación y calcular la pensión con más años cotizados

Publicada el 09/01/2019 a las 18:58 Actualizada el 09/01/2019 a las 19:44

Aumento de la edad efectiva de jubilación

Revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad

AIReF estudia la sostenibilidad de la Seguridad Social

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) propone cerrar el déficit de la Seguridad Social, que cifra en el 1,4% del PIB, traspasando los gastos no contributivos del sistema al Estado, y con el aumento del tipo de cotización por contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo). Estas medidas elevarían en conjunto el. Informa Europa Press.A largo plazo, la AIReF advierte de que en los próximos 30 años elelevará el gasto en pensiones entre 2 y 4 puntos de PIB, por lo que pide profundizar en la reforma de 2011 con el retraso en la edad efectiva de jubilación y una ampliación del período de la carrera de cotización. Concretamente, el escenario central de la AIReF pronostica un aumento dede PIB del gasto en pensiones para los próximos 30 años , derivados del alza de 9,5 puntos procedente del envejecimiento poblacional, contrarrestado en parte por la reducción de 2,9 puntos derivados de la reforma de 2011, otros 2 puntos menos por el mercado de trabajo, 1,3 puntos por los factores institucionales y seis décimas menos de gasto por el factor deEstas estimaciones se han realizado en función de un pronóstico de un flujo de entradas netas para el promedio de 2018-2050 de 270.000 inmigrantes y una natalidad de hasta dos hijos por mujer en 2050, con un incremento de lade hasta 87 años. Ante este aumento del gasto, AIReF aboga por profundizar en laen España, ya que se sitúa en 62,4 años, por debajo de la media de los países OCDE (64,3 años), siendo una de las mayores distancias respecto a la edad legal, llegando a alcanzar los 2,5 años. Esto pasa por modificar los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria para fomentar el aumento de la edad efectiva de jubilación En cuanto al periodo de referencia para el cálculo de la pensión , fijado actualmente en 20 años (convergerá en 2022 a los últimos 25 años por la reforma de 2011), recuerda que está también por debajo del utilizado por los, donde se utiliza la carrera laboral completa. El impacto sobre el gasto en 2048 podría llegar a alcanzar los 2 puntos de PIB, cifra cercana al ahorro proporcionado por la implementación del índice de revalorización de las pensiones, minimizando a su vez el impacto en la tasa de cobertura. Por ello, recomienda aumentar la carrera de cómputo de la pensión más allá de los 25 años.Aumentar laconsiderada para el cómputo de la pensión desde los 25 años del escenario central hasta los 35 años en 2027 supondría un ahorro de 0,5 puntos porcentuales de PIB en 2050 sin apenas afectar a la suficiencia.Según la AIReF, la aplicación del índice de revalorización de las pensiones, en ausencia de medidas de incremento de ingresos, hubiera supuesto una revalorización del 0,25% durante todo el periodo de referencia, lo que habría contenido el gasto en 2,1 puntos del PIB adicionales, reduciendo el gasto en pensiones en 2048 en el escenario central hasta el 11,3% desde el 13,4%, aunque sería a costa de unade la tasa de cobertura de las pensiones respecto de los salarios.Fuentes del organismo han apuntado que si finalmente se elimina el índice de revalorización de las pensiones se debe ofrecer una alternativa, ya que lo contrario generará un problema de sostenibilidad a partir de mediados de la próxima década, con un aumento de la deuda pública "muy significativa". El retorno a la revalorización con el IPC en 2018 y 2019 ysobre pensiones mínimas y de viudedad añadirán hasta tres puntos al crecimiento anual inercial del gasto en pensiones a futuro. A falta de lo que determine finalmente la Comisión del Pacto de Toledo , han indicado que no les consta que se vaya a eliminar de forma definitiva el factor de sostenibilidad de las pensiones.Así se desprende de un informe elaborado por la AIReF sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social, en el que ve "factible" corregir elactual del sistema de la Seguridad Social, que se sitúa entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, mediante ajustes de ingresos y gastos entre subsectores, al ser "deseable" que dicho desequilibrio sea asumido por el Estado. La Autoridad Fiscal sostiene que visualizar el desequilibrio de la Seguridad Social decomo unpermitiría reducir la incertidumbre existente respecto a la sostenibilidad del sistema, que genera "distorsiones en la toma de decisiones de pensionistas y agentes económicos", afectando a decisiones de ahorro y consumo y llevando a una "desafección generalizada" con el funcionamiento del sistema.Para cerrar el déficit estructural existente en la Seguridad Social, que estima, propone el traspaso de responsabilidades de gasto desde el sistema de la Seguridad Social al Estado, mediante la elevación en términos relativos de lasdestinadas a contingencias comunes (pago de pensiones) a costa de las asignadas al SEPE (pago por desempleo). En detalle, considera que la cotización por desempleo entre tres y cuatro puntos en favor de la Seguridad Social, asumiendo el Estado la pérdida para el SEPE, lo que comporta un gasto de unos 10.400 millones.También sugiere la asunción por parte del Estado de determinados gastos que ahora soportan las cotizaciones, como son, entre otros, los gastos dede la Seguridad Social (4.000 millones), de medidas de fomento delconsistentes en la reducción de cotizaciones (2.000 millones), de laspor maternidad y paternidad y lasimplícitas a regímenes especiales (1.000 millones). De esta forma, si se descuenta el superávit de 1.400 millones del SEPE, la propuesta de la AIReF suponede 9.000 millones del SEPE al Estado y otros 7.000 millones de gastos no contributivos de la Seguridad Social.Así, el déficit del Estado aumentaría en 16.000 millones, pasando de ocho décimas al 2,2% del PIB, en tanto que se acabaría con el desequilibrio en la Seguridad Social, con un déficit público total del 1,9%. A juicio de la AIReF, existen gastos cuya propia naturaleza contributiva es "discutible", por lo que, aunque su propuesta mantiene las prestaciones, llevaría a cabo unade la financiación de las mismas entre las distintas administraciones. "Lo lógico es que haya reasignación de competencias para que cada administración tenga capacidad de gestión", ya que hay una distribución sectorial del déficit público que "tiene poco sentido", han remarcado fuentes del organismo