Podemos le ofreció a Esquerra "la cabeza de Borrell" a cambio de su apoyo a los Presupuestos

Publicada el 09/01/2019 a las 09:16 Actualizada el 09/01/2019 a las 09:55

Podemos le ofreció apresionar al Ejecutivo depara que sacara adel Gobierno a cambio de que los nacionalistas apoyasen los Presupuestos. Lo ha confesado el portavoz adjunto de Esquerra en el Congreso,, en una entrevista publicada este miércoles por eldiario.es A dos días de que el Gobierno lleve a la Cámara su proyecto de Presupuestos, Rufiánante las Cuentas del Estado para 2019 —los votos favorables de ERC, PDeCAT y PNV son cruciales para que salgan adelante— y afirma que "es una decisión colectiva y está por decidir. Reconozco quey del grupo parlamentario, y hay que ponerlo en común." Aun así ha dejado claro queni de ningún representante electo en el Congreso. Ahora bien, que Borrell no esté ocupando un ministerio del Estado siempre es una buena noticia porque".Esquerra, que votó a favor en la moción de censura contra, se desentendió de apoyar los Presupuestos de Sánchez al entender que el Ejecutivo socialista no tuvopor el. Desde entonces, los independentistas han estado subordinando respaldar las Cuentas públicas a que el Gobierno le hiciese un guiño a los presos. Desde el primer momento Sánchez rechazó condicionar la decisión de laal entender que, sin embargo pudo haber tenido algo que ver en el veredicto de la, que no incluyó el delito de rebelión en la acusación contra los líderes soberanistas. Rufián, por tanto, sostiene que si el Gobierno le hiciese un guiño a los encarcelados "se moverían un montón de cosas. Y eso no es atentar contra la separación de poderes, sino que significa alinearte con posicionamientos europeos".