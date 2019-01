Torra avisa de una "crisis de Govern" si no hay unidad independentista con los presupuestos

Publicada el 09/01/2019 a las 20:41 Actualizada el 09/01/2019 a las 20:42

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado este miércoles de que habrá una "crisis de Govern" si su Ejecutivo, el PDeCAT y ERC no actúan con elrespecto a si tramitar o no los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Informa Europa Press.En unorganizado por Vilaweb y moderado por el periodista Vicent Partal, ha dicho que hasta ahora "ERC y el PDeCAT han dejado muy claros sus posicionamientos" y el independentismo se mantiene unido en el rechazo a las cuentas del presidente Pedro Sánchez.Preguntado por si contempla convocaren Cataluña como eventual respuesta a la coyuntura política del momento, lo ha descartado: "Yo tengo un mandato y en este mandato no hay convocar elecciones. El mandato es hacer la república".