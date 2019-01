Casado, sobre el acuerdo andaluz: "El PP es el único partido que está en el centro y puede pactar a la derecha y a la izquierda"

Publicada el 10/01/2019 a las 16:13 Actualizada el 10/01/2019 a las 16:32

Un acuerdo que va a traer regeneración

Afea al Gobierno que insulte a los andaluces

El presidente del PP,, ha presumido este jueves detras el acuerdo "histórico" con Vox y Ciudadanos, que, según ha dicho, pone fin a casi "cuatro décadas de gobierno clientelar y corrupto" del PSOE en Andalucía. A su entender, "esto es preámbulo de lo que va a pasar en mayo" tras las municipales y autonómicas y en España tras las generales."Ayer el Partido Popular demostró que es", ha afirmado Casado en un acto en Santander para presentar a Gema Igual y Ruth Beitia como candidatas a la Alcaldía y a la comunidad de Cantabria.Casado ha indicado que, una vez que el bipartidismo ha terminado y hay nuevos partidos en el escenario político, el PP es capaz de ejercer de "árbitro" para ponerlos de acuerdo. A su entender, ese hecho demuestra que el "voto útil es el PP".Dicho esto, el líder de los conservadores ha apelado además al "voto necesario, fuerte, libre y urgente" a su partido porque, sin que "nadie marque la agenda y les etiquete".Asimismo, ha señalado que la "centralidad" que han demostrado en Andalucía la trasladarán a más plazas. "Nos jugamos que al final, lo que ha pasado en Andalucía y han estado a punto de desbaratar no solo el PSOE sino muchas veces también los complejos de otros partidos,", ha enfatizado.Casado ha resaltado que el PP está haciendo "lo que tiene que hacer" con acuerdos como el que se ha sellado en Andalucía, que acaba con "" en Andalucía. "Es el fin de cuatro décadas de cifras de paro, caída de la inversión y mala satisfacción en los servicios sociales", ha añadido.Además, ha subrayado que en Andalucía el "cambio histórico" va a traer "regeneración" y ha agregado que por eso han pactado que se, así como acabar con la "red clientelar" en torno al PSOE andaluz.En parecidos términos se ha expresado después ante los periodistas, al término del acto, al asegurar que. "Con futuro en Andalucía y preámbulo de lo que va a pasar en España", ha manifestado.Ante las críticas al acuerdo por parte del Ejecutivo y del PSOE, Casado ha recomendado al Gobierno que "". "Es una falta de respeto", ha proclamado, para quejarse de que cada viernes se "insulte" a su partido desde la mesa del Consejo de Ministros.En este sentido, ha avisado al Gobierno que no puede "" y ha emplazado al PSOE a decir qué punto del acuerdo firmado con Vox y Cs "va contra la Constitución, el crecimiento económico, la igualdad y la libertad de los españoles"., que es lo que pide Podemos, los abertzales y los independentistas los tenemos que tragar todos. Pero los españoles ya no tragan y se lo van a encontrar en las urnas en mayo", ha advertido el presidente del PP.