El PSE dice que "la falta de hervor" de Vox se ha convertido en "un cocido en toda regla que se está comiendo PP"

La secretaria general del PSE , Idoia Mendia, ha afirmado que "la falta de hervor" de Vox se ha convertido en "un cocido en toda regla que se está comiendo Partido Popular ". "Veremos cómo, luego, nos lo tenemos que tragar el resto de los españoles", ha apuntado. Además, cree que el acuerdo entre populares y el partido de Santiago Abascal en Andalucía "humilla a las víctimas" del franquismo en "una tierra que sufrió como nadie la guerra civil española".En una entrevista concedida a Onda Vasca , recogida por Europa Press, Mendia ha recordado que el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso , habló ayer de que "le faltaba un hervor" a Vox, "con el que su partido estaba alcanzando un pacto oscuro", cuyo "total alcance se irá conociendo en los próximos meses".Por ello, ha explicado que este "hervor" se ha convertido en "un cocido" que se está "comiendo" el PP y que habrá que ver cómo se lo "traga el resto de los españoles". En esta línea, ha recordado que fue el Partido Socialista Andaluz el que ganó las elecciones "y podía haberse trabajado un Gobierno progresista"."Pero, desde el primer momento, tanto Ciudadanos como el PP quisieron alcanzar una mayoría para cambiar el Gobierno en Andalucía, apoyándose en un partido ultraconservador, ultraderechista como Vox, a costa de ultrajar a muchas personas y muchos derechos, sobre todo, en algo tan sensible como es para la ciudadanía andaluza la memoria histórica", ha apuntado.Idoia Mendia cree que, en realidad, el PP ", quizá nombrándolas de otra manera", pero ha recordado que el líder de los populares, Pablo Casado , "ha reivindicado constantemente en las últimas semanas la devolución de competencias al Gobierno de España en ámbitos tan sensibles como la educación o la justicia".Por lo tanto, ha indicado que el hecho de que el partido de Abascal reclame lay elsupone que existe "una zona común de trabajo de ambos partidos", cuyos "frutos se irán viendo en esta legislatura".Asimismo, ha destacado que "el recorte de derechos a las mujeres, sin necesidad de que llegara Vox a la política Mariano Rajoy ". "Al PP se le llena la boca hablando del Pacto de Estado que se alcanzó in extremis en los últimos meses de Rajoy, pero hay que recordar que ese Pacto de Estado lo mantuvieron como papel mojado mientras estuvo el PP en el Gobierno de España porque no le dieron contenido económico", ha subrayado.En esta línea, ha advertido de que, "si tu, las políticas que tienen que defender a las mujeres y que tienen que generar igualdad, no se pueden llevar a efecto". Además, ha añadido a ello que "los recortes en los derechos laborales" de los populares, que "influye en la falta de igualdad de las mujeres, en la brecha salarial, en su precariedad laboral".Por ello, ha explicado que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez , y ha destacado que en Euskadi también se realiza "una labor muy importante para generar un marco de igualdad para las mujeres y los hombres"."Han salido del armario, han perdido lay hablan con claridad y rotundidad de cuestiones en las que hasta ahora dábamos por supuesto que había un, entre los partidos políticos y en las instituciones para llevar a efecto todas esas políticas que hemos estado pactando todos estos años, y llevando a término con mayor o menor impulso político en función de las convicciones políticas de cada partido que lidera los Gobiernos, pero en eso hemos estado", ha manifestado.Sin embargo, ha señalado que ahora "se va a ver cómo se retrocede,". "Andalucía fue una tierra que sufrió la represión franquista, que sufrió como nadie la guerra civil española y hay muchas personas que tienen a sus seres queridos en las cunetas. Los pueblos recuerdan todavía con dolor el sufrimiento padecido en aquellos años y vamos a asistir a cómo todas esas políticas de memoria, de devolución de dignidad a las víctimas se acaban", ha afirmado.A su juicio, "todo eso es un retroceso increíble". En todo caso, espera que estoy que el votante progresista, "no solo de izquierdas, sino moderado, de centro, que quiere que España sea un país moderno, europeo, preocupado por cómo se afrontan los restos con oportunidades de éxito en los próximos años, sea capaz de reaccionar y reconocer que el Gobierno de Sánchez está preparado para, con cintura, buscar acuerdos con diferentes opciones políticas, que trata de modernizar la economía española, de establecer políticas de concordia con todos los territorios de España y de hacer un Gobierno que luche por la igualdad".Idoia Mendia considera, además, que en Andalucía "había un clima y unasque no se van a dar igualmente en el ámbito de unas elecciones generales", pero, "en cualquier caso, es verdad que hay que hacer una motivación especial y explicar a la gente lo importante que es ir a votar, y todo lo que está en juego cuando votas".También ha explicado "la importancia" de los comicios europeos porque "se corre el riesgo de que haya unaen el Parlamento Europeo y que eso tenga efectos negativos en las políticas que se adopten y que afecten a los estados miembros de la UE"."Hay que hacer muchadesde los partidos y las instituciones", ha subrayado.Mendia cree que en Andalucía "la incidencia del tema catalán era" y que "han pesado más otras cuestiones". "Además, ¿qué podemos hacer con Cataluña si no pasa por el diálogo político?. No podemos pretender que dé efectos milagrosos en poco tiempo. Es una cuestión que tiene que ser larga, trabajada, y es en lo que está en el Gobierno de España. Pedro Sánchez está plenamente convencido de que la vía del diálogo,, es la única vía", ha asegurado.La líder del PSE-EE ha recordado que "hay muchísimas cuestiones que han estado olvidadas en los últimos diez años en Cataluña, que han empeorado la vida de los catalanes porque sus líderes en las instituciones catalanas se han olvidado de ellos, y se han entregado a una causa que no les ha llevado nada más que al abismo y a la"."Y todas esas cosas son las que hay que empezar a recuperar y a hablar con las instituciones catalanas para mejorar la vida de los catalanes, y establecer ese diálogo constitucional e institucional entre los Gobiernos que, y que rebaje este clima de tensión poco a poco", ha remarcado. En su opinión, dentro de la Constitución, "cabe todo, caben las diferencias y la defensa de cualquier idea, dentro del cauce democrático".Idoia Mendia "espera y desea que, fruto del empeño" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus ministros, se logre tener unos Presupuestos Generales del Estado, que apoyen quienes. "La voluntad del presidente es agotar la legislatura porque hay mucha tarea por delante y no hay tiempo que perder", ha subrayado.