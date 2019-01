Rivera sostiene que el pacto firmado entre PP y Vox no es vinculante para el futuro Gobierno pero el de Cs sí

Publicada el 10/01/2019 a las 10:49 Actualizada el 10/01/2019 a las 11:32

El pacto del PP con Vox no afecta al de Cs

El presidente de Ciudadanos,, ha subrayado que las 37 medidas que el PP y Vox pactaron este miércoles, para que el partido deapoye la investidura decomo presidente de la Junta de Andalucía,para el futuro Gobierno de coalición de PP y Cs."Es un acuerdo entre dos grupos parlamentarios que", ha declarado en una entrevista en Telecinco . "Las únicas" medidas que comprometerán a ese Ejecutivo son "las pactadas entre Ciudadanos y el PP", y "lo que hayan firmado otros grupos parlamentarios tendrán que defenderlo en la Cámara", ha añadido. Rivera, que no ha querido comentar en detalle los puntos de los que consta el documento del PP y Vox, ha dicho que ante las leyes o las enmiendas que planteen luego los distintos partidos en el Parlamento andaluz,". Y "si traen una ley que no nos gusta, votaremos que no con las dos manos", ha afirmado.Por su parte el líder de Ciudadanos en Andalucía,, ha apuntado este jueves que las medidas que el PP ha acordado con Voxa las 90 medidas que el PP y Cs han suscrito para desarrollar en el marco de un gobierno de coalición durante la legislatura en la comunidad,con las mismas."No chocan en absoluto", ha aseverado Marín en unaen la que ha insistido en que Ciudadanosentre el PP y Vox, y su partido conoció el acuerdo de ambas fuerzas "una vez que se cerró" y "nos dieron traslado del mismo". Marín ha destacado que, frente al primer documento de propuestas que presentó Vox para apoyar la investidura del candidato del PP-A, que era "que no correspondía a las necesidades sobre lo que había que hacer en Andalucía", en el acordado este miércoles se aprecia "una declaración de intenciones en algunas áreas que, en la inmensa mayoría" de los casos, como lo que tiene que ver con la bajada de impuestos, "ya está reflejada en el acuerdo de 90 medidas" PP y Cs, según ha sostenido.