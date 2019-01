Teresa Rodríguez avisa de que las "locuritas" de Vox condicionarán al Gobierno y ve "similares" los acuerdos PP-Cs y PP-Vox

Publicada el 10/01/2019 a las 10:59 Actualizada el 10/01/2019 a las 11:18

La presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía y coordinadora general de Podemos Andalucía,, ha criticado este jueves que los acuerdos que ha cerrado el PP con Ciudadanos (Cs) y con Vox para investir al líder 'popular', Juanma Moreno, como presidente de la Junta, a la par que ha advertido de que la legislatura y el Ejecutivo del PP y Cs va a estar condicionado por las "locuritas" del partido de Santiago Abascal.En una entrevista en La Cafetera, recogida por Europa Press, Teresa Rodríguez ha considerado que los acuerdos entre los tres partidos para la investidura de Moreno es", toda vez que ha incidido en que en estos días previos "Vox ha intentado alargar lo más posible la negociación para colocar en la agenda su discurso y sus propuestas"."Pero después de este velo de gamberrismo facha y fuegos artificiales, en lo concreto, hay dos acuerdos que son muy similares", ha señalado para criticar también la "operación de disimulo" que, a su juicio, ha hecho Cs para intentar desvincularse de Vox.Teresa Rodríguez ha avisado de que aunque se ponga el foco en Vox, si se compara "en lo esencial" con el acuerdo de Cs, "son similares" pues ambos contemplan "a las grandes fortunas, favorecer a la concertada o privatizar servicios de empleo". También critica el "toque de Vox" en intentar "igualar a víctimas y verdugos al querer convertir la Ley de Memoria Histórica en una ley de reconciliación, cuando hay más de 50.000 víctimas de franquismo en las cunetas"."Sobre la letra nadie repara en que el acuerdo Cs-PP, el de las 90 medidas que van a orientar este gobierno, que va a estar muy condicionado por las locuritas de Vox, al compararlo con lo firmado con Vox, es muy similar", ha insistido la dirigente de Podemos Andalucía.Además, cree que "lo que van a hacer no está escrito" y que a lo largo de la legislatura habrá que ver "r". Y ahí, según ha apuntado Teresa Rodríguez, "va a tener un peso específico muy importante, por los problemas que tiene Cs en explicar el acuerdo con la extrema derecha, la sociedad civil, para pararle los pies al 'trifachito'".Respecto a las negociaciones que han mantenido Adelante Andalucía y el PSOE-A para intentar presentar una candidatura alternativa, la líder de la confluencia ha explicado que aunque hubieran cerradoque se aprobara en el Pleno del Parlamento porque cosecharían más votos en contra que a favor, como es necesario para que una investidura salga adelante.En ese marco, Teresa Rodríguez ha rechazado la opción de intentar convencer a Cs para que no formara parte del "tripartito" con el PP-A y Vox y se sumara a un bloque PSOE-A-Adelante Andalucía pues "desde el 3 de diciembre ha planteado claramente que su prioridad de acuerdo era con el PP-A, aún sabiendo que ese gobierno de coalición necesitaría los votos de Vox", y también porque en la pasada legislatura "Ahora, en su opinión, "la movilización va a ser clave para evitar que Vox gane terreno convenciendo a más gente", mientras ha defendido que "en una democracia sana la sociedad civil tiene un papel, y esta legislatura va a tener un protagonismo fundamental para no dar ni un paso atrás".Con todo, Teresa Rodríguez ha ofrecido a Adelante Andalucía "como herramienta en la institución para".