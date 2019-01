Unidos Podemos se muestra optimista tras reunirse con el Gobierno horas antes de la presentación de los Presupuestos

Publicada el 10/01/2019 a las 17:00 Actualizada el 10/01/2019 a las 17:46

Quedan apenas unas horas para que el Consejo de Ministros apruebe llevar al Congreso el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y Unidos Podemos se muestra optimista al respecto, pese a su escepticismo de las últimas semanas. La coalición morada mantuvo una reunión este jueves con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para exigirle que el Ejecutivo incluya íntegramente el pacto para las cuentas alcanzado hace unos meses con Unidos Podemos, y fuentes de la alianza aseguraron tras el encuentro queA la reunión acudieron en representación de Unidos Podemos su portavoz parlamentaria adjunta, Ione Belarra; el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique; y la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín. La coalición pretendía asegurarse de que el proyecto de Presupuestos quey entrará a las Cortes el próximo lunes incluye varias de las medidas pactadas el pasado octubre , entre ellas el aumento de un 40% del presupuesto para Dependencia. Asimismo, Unidos Podemos exigía que no cayeran en saco roto compromisos como la cesión de competencias a los ayuntamientos para regular los precios de los alquileres, la derogación de algunos puntos de la reforma laboral de 2012 o la puesta en marcha de una reforma fiscal para implantar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades.Antes de la reunión Echenique aseguró que el propósito del encuentro era el de "vigilar" que estos acuerdos se cumplían y cerciorarse de que no habían servido únicamente para "la foto". Y, después de reunirse con Montero, las sensaciones de Unidos Podemos son positivas. "La visión general parece adecuada", y Hacienda "ha facilitado toda la información" que le ha pedido la alianza, se felicitan fuentes de Unidos Podemos, que aseguran que la ministra se ha comprometido a que todas las medidas incluidas en el pacto de Presupuestos [consúltalo en PDF] suscrito en octubre, bien en el proyecto de ley que se presentará mañana, bien a través de reales decretos o proyectos de ley adicionales.Según estas mismas fuentes, en la reunión la organización morada: el control de precios para las viviendas de alquiler en zonas con alta demanda, los cambios en la factura de la luz para rebajar su coste, el aumento de la partida presupuestaria destinada a la dependencia, la derogación de los recortes llevados a cabo con la reforma laboral de 2012 en lo relativo a la negociación colectiva, la reforma fiscal para implantar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y reformar la legislación de las sicav, la reforma del Código Penal para combatir la violencia machista y la prohibición de la publicidad de casas de apuestas.No obstante, antes de la reunión, Unidos Podemos avisó de que el Gobierno no contará con su apoyo si finalmente se echa atrás en alguna de las medidas que pactó en octubre. En concreto, sobre los alquileres, Lucía Martín aseguró que, para cumplir el acuerdo,que recoja la posibilidad de regular los precios en zonas con alta demanda, ya que el que aprobó en diciembre no incluye este extremo y, por ahora, es rechazado por la coalición. "Ya hemos dicho que no lo vamos a votar y lo que queremos es trabajar con el Gobierno para conseguir otro nuevo decreto que incluya lo que ya hemos negociado y firmado", sostuvo.