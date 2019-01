El BBVA compró a Villarejo pinchazos a Moncloa, entre ellos una conversación con De la Vega y Miguel Sebastián

Publicada el 11/01/2019 a las 09:08 Actualizada el 11/01/2019 a las 10:08

El comisario Villarejo facilitó al BBVA que presidía, en plena operación depara tomar el control del banco, el contenido de supuestas conversaciones telefónicas en las que participaron el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa,, y la vicepresidenta del Gobierno,. Es lo que revelan este viernes Moncloa.com El Confidencial en una nueva entrega que revela el supuesto encargo del banco al excomisario de espiar a todos los protagonistas de la operación que intentó, sin éxito, descabalgar a Francisco González de la presidencia del BBVA, operación que se denominó Trampa.Según consta en la documentación a la que han tenido acceso estos dos medios digitales, Villarejo accedió al contenido 15.000 conversaciones teléfonicas entre noviembre de 2004 y febrero de 2005 por encargo del banco. Y entre esas conversaciones destaca una a tres bandas: Ignacio Rupérez, que en ese momento era jefe del servicio de estudios del Banco Santander; Pablo Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno. Rupérez estaría implicado, según las sospechas de Villarejo, en el operación avalada por el Gobierno de asalto a la entidad y haría de enlace entre Emilio Botín, presidente del Santander, y otros protagonistas de la operación, como el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, y el industrial Juan Abelló.Rupérez contactó el 18 de enero de 2005 con un teléfono de Presidencia del Gobierno. Al otro lado del teléfono estaba Sebastián. Ese díaya que se presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores una denuncia contra Francisco González por presuntas irregularidades en la venta de su sociedad de bolsa, FG Valores, a Merrill Lynch en 1996. González sospechaba que Rupérez y Sebastián estaban detrás de la denuncia.“Perdona, que antes no podía atenderte...”, comenzó disculpándose Sebastián con Rupérez, según la transcripción publicada por los dos digitales. “...”, respondió Rupérez. El "jefe" sería Botín. “Si esto no le parece importante... no sé...”, contestó Sebastián. Rupérez comentó entonces que esa denuncia ante la CNMV provocaría la dimisión de González: “Con esto, el mercado le echa sin hacer más... Aunque Matías, cuando se lo conté... me dijo que no esta claro lo que va a hacer Manolo con la patata”. "Matías" sería Matías Cortés, abogado entonces de Prisa e implicado en la operación, y "Manolo" no sería otro que Manuel Conthe, presidente en ese momento de la CNMV.Sebastián interrumpió a Rupérez para decirle que le iba a pasar el teléfono a otra persona. “María Teresa quiere comentarte algo... luego seguimos”. Era la vicepresidenta del Gobierno. “Cómo estás, Ignacio... y me cuenta Miguel [Sebastián] que Emilio está preocupado por su tema... [la Audiencia había abierto juicio oral contra Botín por el escándalo de las cesiones de crédito]”. “.. aunque ya sabes cómo son en ese ministerio”, dijo De la Vega. “Vicepresidenta, me tranquilizan tus palabras y ahora mismo se las transmito al jefe, y del otro tema ya sabe Miguel que podéis seguir contando con nosotros...”, contestó Rupérez.Ese "tema" no era otro que la ofensiva para controlar el BBVA. De la Vega calmó a su interlocutor: “... y tenéis el apoyo del presidente [José Luis Rodríguez Zapatero]". Sebastián cogió el teléfono y retomó la conversación con Rupérez. “Estamos todos muy nerviosos y el que tiene que estar preocupado es el calvo...”, concluyó el entonces jefe de la Oficina Económica del Gobierno.