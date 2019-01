Herramientas para desenmascarar las noticias falsas en este año electoral

Publicada el 12/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/01/2019 a las 21:33

Google Imágenes: encuentra las imágenes relacionadas según la fotografía total que se ha buscado. Si en el caso de una imagen se ha editado el rostro de una persona, se encontrará la original.

Bing Imágenes: el algoritmo de esta compañía difiere de la anterior, pues presenta las imágenes parecidas por la cara o rostro del protagonista. Permite también hacer recortes para buscar un elemento específico (por ejemplo, un cartel).

Yandex es un buscador ruso por lo que los resultados que presenta son del otro lado del planeta. Además, en vez de analizar por la imagen total (como Google) o por el rostro (como Bing), las fotografías que relaciona tienen que ver con el movimiento.

Motor de búsqueda de imagen

TinEye: el usuario adjunta la fotografía y este servicio muestra en qué páginas de la web aparece y cuántas veces se ha publicado. Permite organizar estas páginas por categorías: lo interesante es observar la primera vez que se colgó en internet.

Aplicación de redes sociales

TweetDeck: es una aplicación para la gestión de las redes. Cristina Tardáguila recomienda su uso ante un acontecimiento multitudinario mediante la búsqueda de términos. Esta app muestra todos los resultados de la red actualizados. La periodista pone el siguiente ejemplo práctico: si hay un atentado, habrá testigos; estos publicarán posts que demostrarán si el relato es cierto o no.

Herramienta para la fotografía

SunCalc: es una calculadora solar que permite conocer el movimiento del sol en un lugar y tiempo determinado. Esta aplicación, aunque su uso es sencillo, añade complejidad al análisis del fact-checking, ya que calcula las sombras de las imágenes. De esta forma, se puede descubrir si una fotografía datada a las 12 del mediodía es falsa si las sombras se corresponden o no con dicho horario.

Plataforma de verificación de vídeo

InVid: analiza los vídeos frame a frame y los conecta con las otras herramientas, como Google, Bing, etc. Detecta las noticias en el momento en el que han ocurrido y evalúa la credibilidad del contenido expandido por las redes sociales.

¿Cómo detectar los bulos? "Es muy importante que el ciudadano, el elector y el periodista estemos listos para la ola de noticias que van a llegar a España por las redes sociales, por email, pero también por la radio, por la tele... Difundir noticias falsas puede", explica Cristina Tardáguila, fundadora y directora de La Lupa (Brasil), primera agencia especializada en fact-checking del país. La periodista brasileña intervino en una jornada del Foro Next sobre La batalla contra las fake news. También participaron Enric Hernández, director de El Periódico de Catalunya; Clara Jiménez, fundadora de Maldito Bulo; Lorena Baeza, periodista en Newtral; y Manuel Campo Vidal, periodista y presidente de Next. Tardáguila presentó las siguientes herramientas, después de que observase en las elecciones de Brasil de 2018 cómo WhatsApp es el medio por el que circulan un gran porcentaje de informaciones falsas. Los buscadores web tienen funciones para comprobar las imágenes. A la derecha de cada buscador hay un icono de una "cámara" donde se puede adjuntar la fotografía descargada en el dispositivo o buscar introduciendo la url o dirección de la misma. Manuel Campo Vidal reclama el pensamiento crítico como respuesta a "esta avalancha que pone en riesgo conductas electorales" que, como señala Enric Hernández, crean un clima de confusión. "Cada vez hay más desinformación, y sobre todo, sobre temas determinados, que afectan a la percepción que tiene la gente –crean imaginarios–.", asevera Clara Jiménez.