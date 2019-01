Publicada el 11/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/01/2019 a las 15:49

El número dos de la Fiscalía, Luis Navajas, pidió dos veces al presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que se abstuviese de intervenir en cualquier decisión sobre la querella planteada por 3.500 personas contra el juez Pablo Llarena, instructor de la causa por el referéndum independentista del 1-O.Así lo han confirmado afuentes del ministerio Público, que han precisado que Navajas, teniente fiscal del Supremo, emitió dos informes favorables a la recusación planteada contra Lesmes por la agrupación Querellants por la República Y que ambos informesLa Fiscalía no consideraba que hubiera motivos para concluir la existencia de riesgo real de parcialidad en las decisiones que Lesmes o los otros tres magistrados del Supremo contra los que también se dirige la querella por prevaricación –Francisco Monterde, Miguel Colmenero y Alberto Barreiro– pudieran adoptar en relación a Llarena.Lo que Navajas adujo es que debe primar la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la obligación de. Y que en el caso del presidente del Supremo y del Poder Judicial esa aura de imparcialidad podíaLa Fiscalía se pronunció dos veces porque, una vez Lesmes rechazó la recusación y la opción de abstenerse de manera voluntaria del conocimiento de la querella, el trámite exigía que Navajas se ratificase en su posición inicial o la modificara.Las declaraciones públicas de Lesmes sobre el procés explican la posición de la Fiscalía, sostienen otras fuentes conocedoras de lo sucedido.La recusación contra Lesmes y los otros tres miembros de la Sala de lo Penal fue examinada este martes por la llamada, que es la encargada de resolver, entre otros asuntos, sobre las recusaciones y querellas contra magistrados del alto tribunal.con la posición mayoritaria y anunciaron voto particular, según las fuentes jurídicas consultadas por. La querella de Querellants por la República había quedado congelada en espera de que se resolviese la recusación planteada.Los tres partidarios de aceptar la recusación fueron, de la Sala de de lo Civil, y, de la Sala de lo Social. Las fuentes consultadas por este periódico anunciaron que uno de los tres emitirá un voto particular, es decir, un texto alternativo a la resolución mayoritaria.