Publicada el 11/01/2019 a las 20:24 Actualizada el 11/01/2019 a las 20:58

El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Jorge Fabra considera que no se debela continuidad del licenciamiento de las minas de uranio y la futura planta de concentrados de, (Salamanca) sin unificar y armonizar todos los procedimientos que tiene en marcha. Informa Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto en unpresentado ante la apreciación favorable de los resultados dede vigilancia de aguas residuales y vigilancia radiológica de la futura planta. En este sentido, el consejero precisa que no se debe avalar la continuidad del licenciamiento de esteen ninguna de sus vertientes (para la obtención del informe relativo a la autorización de construcción) hasta que elno haya deliberado y tomado unasobre cómo unificar, armonizar y homogeneizar todos los expedientes relacionados tanto con las explotaciones mineras de Retortillo y Zona 7 , como con la planta de tratamiento del mineral extraído y el almacenamiento definitivo de susEl consejero advierte de que esta consideraciónde los trabajos del CSN en relación con los expedientes que han sido abiertos, sino, por el contrario, su acumulación en un informe final que apreciará y se pronunciará sobre las afectaciones radioactivas y radiológicasdel conjunto de las actuaciones implicadas. "Y esto con objeto de evitar cualquier presunción, en un sentido o en otro, de que el proceso de licenciamientohacia una decisión final, que, a día de hoy, carece de todo fundamento", alerta.Según explica el consejero, todos los procesos del proyecto minero y metalúrgico de la empresa Berkeley , que se desarrolla en distintas vertientes (las explotaciones mineras, la planta de tratamiento del mineral y el) son, por compartir un mismo emplazamiento,desde el punto de vista de la seguridad nuclear y de la protección radiológica.Sin embargo, según remarca, lo que debería entenderse como un proyecto único , desde el punto de vista técnico, está siendo tratado como si fueran proyectos distintos. "A efectos de los análisis del CSN, los expedientes en curso deberían ser refundidos en uno solo con objeto de que las afectaciones en materia de seguridad puedan ser analizadas de manera conjunta desde lo que interesa a la protección radiológica y a la seguridad nuclear", insiste. En opinión de este consejero, la vía seguida por Berkeley, presentando de forma separada proyectos que están íntimamente interrelacionados desde el punto de vista técnico y medioambiental, conduce a "ineficacia reguladora y a confusión administrativa", algo que considera "inaceptable" desde el punto de vista de laPor ello, considera necesario disponer de información completa, detallada, global y precisa del proyecto minero, para poder ser analizado y, en su caso, licenciado en su conjunto "de manera coherente y consistente", no como piezas separadas unas de otras, explotación en zona 7 y almacenamientos en huecos mineros, "en relación con las cuales se presentan programas o se realizan solicitudes cuya apreciación favorable de unas u otras por el CSN podrían llevar a confusión reguladora en relación con la resolución final de este proyecto ".