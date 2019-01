Publicada el 12/01/2019 a las 13:17 Actualizada el 12/01/2019 a las 13:36

El secretario general de la Conferencia Episcopal , monseñor Luis J. Argüello, ha opinado que "ninguno de los afectados" por la decisión del Gobierno nacional de exhumar el cadáver del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos tiene "todo el poder de decisión" sobre este asunto en sus manos y ha vaticinado que habrá que "esperar a lo que el tribunal diga", según informa Europa Press.Argüello, a preguntas a los medios antes de su intervención en las VII Jornadas de Pastoral celebradas este sábado en Toledo, ha insistido en que todos los actores que intervienen en la exhumación, como son el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez, la familia del dictador y la Iglesia, tienenal respecto. "Como quiera que parece que no se produce un acuerdo entre los que tienen que acordar, parece que el asunto está en sede judicial y seguramente unos y otros tendremos que esperar a lo que el tribunal diga y acatar las cosas", ha reiterado.Sin embargo, ha aprovechado para pedir que la exhumación de Franco no supongay ha recordado que durante la Transición "se vivió una reconciliación". "¿Cómo no seguir hablando de reconciliación, de que las medidas que se tomen no sirvan para escarbar en viejas heridas?", se ha preguntado.