Sánchez compara a PP, Ciudadanos y Vox con Bolsonaro: "Quieren involucionar España y retornar al pasado"

Publicada el 12/01/2019 a las 15:05 Actualizada el 12/01/2019 a las 15:59

"Bancarrota ideológica"

Independentistas, sin "la mayoría social"

"Franco al container"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que PP y Cs quieren involucionar España y retornar al pasado, y les ha comparado con el presidente de Brasil haciendo un juego de palabras con el partido ultraderechista Vox:. Lo ha dicho en el acto político de respaldo al candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, en el que también han participado el primer secretario del partido, Miquel Iceta, y la ministra de Políticas Territoriales y Función Pública, Meritxell Batet, en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), en el que se ha podido ver un vídeo del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y al que han asistido cerca de 2.000 personas, según informa Europa Press.El presidente ha lamentado el acuerdo alcanzado entre las tres derechas en Andalucía y les ha advertido: "A todos los que reparten carnés de constitucionalista, les decimos que".Ha explicado que en Andalucía, donde se ha producido el pacto entre PP, Cs y Vox, se está. "Creo que se equivocan. En el siglo XXI, quien elige de adversario a las mujeres, pierde seguro", ha defendido, y se ha comprometido a defender desde el Ejecutivo central los derechos conquistados y ha llamado a los socialistas a movilizarse en el mismo sentido.El presidente ha lanzado una reflexión alasegurando que la derecha ha sufrido mucho tras la sentencia de la Gürtel que, para el líder socialista, supone una "bancarrota ética" para los populares. Por eso, ha advertido a los dos partidos de que si en lugar de luchar contra los argumentos de la ultraderecha, se abrazan a ellos, a la crisis ética le sucederá una "bancarrota ideológica".Asimismo, ha confrontado el acuerdo de la formación naranja y los populares con Vox, con su proyecto político, apuntalado ahora con un proyecto de Presupuestos quesino "un proyecto de transformación de la sociedad catalana y española"."Cuando Rivera y Casado dicen '¡Elecciones ya!', que esperen sentados. Vamos a gobernar hasta 2020", ha zanjado, y ha levantado los aplausos de los asistentes.Sobre su proyecto de Presupuestos , ha defendido que están "cargados de valores sociales y de enorme sentido común" por lo que ha pedido a todas las fuerzas parlamentarias del Congreso que permitan su aprobación, porque asegura que suponen el avance de Catalunya y del resto de España. "El gobierno de España representa lo que mejor define a la sociedad española y catalana:. Ese es el proyecto del PSOE", ha expresado.Por otra parte, el presidente ha llamado al Govern y a los partidos que le dan respaldo a desarrollar políticas y trabajar para la conciliación de todos los catalanes:. Ha llamado al nacionalismo apara hacer crecer Cataluña gobernando para los que son independentistas y para los que no lo son, y ha recordado una frase del excanciller federal de Alemania Willy Brandt: "Crece junto lo que pertenece al mismo tronco"."La política catalana tiene que ir orientada a", ha clamado el presidente del Gobierno, que ha asegurado que en eso es en lo que está trabajando su Ejecutivo.En ese momento, un miembro del público se ha levantado para reclamarle a Sánchez tirar adelante con su propuesta de trasladar los restos de Franco fuera del Valle de los Caídos al grito deEl gesto del hombre ha levantado las risas entre el público y ha provocado que Sánchez contestara: "Es lo que tienen los mítines. Se vuelven interactivos".El presidente ha continuado con el asunto catalán ypara mantener el diálogo y buscar una solución al conflicto político. "La crisis de Cataluña no la resolveremos en cuatro meses. Necesitamos la lealtad de la oposición que no tenemos", ha dicho y ha insistido al Ejecutivo de Torra pasar del monólogo al diálogo.