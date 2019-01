Publicada el 13/01/2019 a las 14:28 Actualizada el 13/01/2019 a las 16:17

El, que no tiene aún decidido su futuro tras la designación de candidatos, ha defendido este domingo su "moderada y tranquila" forma de gobernar. "", ha sostenido. En declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada del acto de presentación de los candidatos para Madrid , Garrido ha sostenido que cree que la selección se hace "sobre todo pensando en el momento coyuntural", dependiendo de "muchos factores" y en base a quien pueda tener "un mejor perfil para ganar las elecciones"."Honestamente cree que han acertado y estoy convencido de que las vamos a ganar. Yo soy como soy y tampoco se va a cambiar a nadie", ha manifestado, flanqueado por el vicepresidente regional, Pedro Rollán, y la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, respondiendo así a las críticas de que podría no haber sido elegido por su perfil gris. Garrido ha reconocido que en política se conocen "las reglas del juego" y que, aunque a él le hubiera gustado seguir siendo presidente , cree queA su parecer,y por tanto desde el minuto uno "todos con ellos apoyarles para volver a ganar". "En mi van a tener el primer apoyo, soy el presidente de la Comunidad y seguiré haciendo las mismas cosas hasta la fecha y ayudar", ha dicho, a la candidata conservadora a la Presidencia autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que "además de compañera es amiga", ya que se conocen desde hace 15 o 16 años. Con ella y con el candidato al Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, ya ha hablado para ponerse a su disposición. Garrido ha hecho hincapié en queporque fue su viceconsejera de Presidencia durante un tiempo.Preguntado por el hecho de, el jefe del Ejecutivo madrileño ha defendido que cuando se nombra a los candidatos enseguida se dan a conocer porque "los medios lógicamente van a reclamar su atención". "Yo creo que no es un hándicap lo importante es tener las ideas claras y saber lo que se quiere hacer. Yo creo que es una política continuista de la que hemos hecho, que yo creo que ha sido buena para la Comunidad", ha dicho.Garrido, que, Pablo Casado, ha agradecido las formas porque "esas cosas a veces son tan difíciles tanto para el que las escucha como para el que las dices". En este sentido, ha manifestado que "es un minuto" que no apetece pasar, porque hubiera gustado pasar otro. Para el dirigente autonómico, que Casado haya tenido la"le honra". "Las cosas son como son, la vida sigue. Tengo muchos meses para trabajar como presidente, para mi ha sido un honor ser presidente y seguir siéndolo hasta el final", ha apostillado.Por otra aparte, Garrido ha indicado quedurante unos días y, posteriormente, se lo comunicará al presidente del PP. Pero, se trata, para él, de algo "que hoy no toca" ya que se viene a la cita a "celebrar las dos candidaturas", que ha tildado de "espléndidas y buenas para ganar Madrid". El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que Casado es "una persona muy generosa" y por tanto cuando lo tenga decidido se lo trasladará y si el cree que le puede ser "útil en algún sitio" estará "encantado".Ya dentro del acto, el, ha sido el encargado de rendir este domingo homenaje al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido. "Tú y tu equipo contáis con el apoyo del PP de Madrid hasta el final y siempre va a ser así", ha remarcado García-Escudero al comienzo de su intervención, en el acto de presentación de candidatos para la región y la capital en el Teatro Goya.Y es que, el también presidente del Senado ha querido hacer una "mención especial" y tener con Garrido un "agradecimiento", porque se hizo cargo, junto a su equipo, del Gobierno de la Comunidad en "circunstancias difíciles". Estas palabras han hecho que todos los asistentes se pusieran en pie para brindar unque, emocionado y puesto en pie, ha tenido gestos de cariño con el presidente del PP, Pablo Casado, y con los candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, respectivamente.El, ha sido el encargado de presentar a su tándem para Madrid: Isabel Díaz Ayuso a la Comunidad y José Luis Martínez-Almeida al Ayuntamiento., ha señalado el líder conservador que ha señalado que ambos vienen de la "escuela del pico y pala" de Esperanza Aguirre. Con respecto al sustituido Garrido, ha afirmado que seguirá a su lado porque no están "tan sobrados de talento para saber que este partido, que está llamado a reconstruir España, necesita a los mejores". "Y tú eres uno de ellos. Gracias Ángel", ha espetado al presidente madrileño, visiblemente emocionado.Con Vox y Ciudadanos pisando los talones al PP en las encuestas,. "Sabéis que podéis ser el centro de una nueva forma de hacer política", ha dicho a sus candidatos, cosechando una ovación. En este sentido, ha afirmado que en la convención nacional que la formación celebra el próximo fin de semana presentarán sus "ideas", que "son las de siempre", las de la libertad, la defensa de la propiedad privada, el libre mercado o la defensa de la unidad de España. Ahora, ha proseguido, se trata de "enamorar a la gente" ante los comicios de mayo presentando su "contrato electoral" como una "alianza" con cada votante. "Comprometámonos a devolver la ilusión a un país que ya no puede más", ha proclamado.Además, ha denunciado los pactos del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con los independentistas y"Esa España de los balcones nos dio la mano firme y tenemos que decirle que hemos llegado para quedarnos, que seguimos siendo los de siempre", ha añadido, para agregar que otros partidos "van cambiando dependiendo de la demoscopia", en alusión a Cs.La sustituta de Garrido y candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,, ha reivindicado este domingo a su formación como "el muro de contención de la izquierda en Madrid", combatiendo el comunismo "rancio" y "el odio" y fomentando "la unidad de España"., ha clamado. "Diremos 'no' al odio, diremos 'no' al sectarismo y diremos 'sí' a Madrid, 'sí' a la libertad y 'sí' a España", ha defendido durante su primer discurso como candidata.Díaz Ayuso ha hecho hincapié en que, de esas personas que han vivido "con consenso, con diálogo" y que lideran actualmente las empresas y que, precisamente, es la que representa a la sociedad madrileña. Ésta no es la del "comunismo", la de aquellos que "van de nuevos ricos" y han dejado "su barrio, sus vecinos en Vallecas, para instalarse directamente en una mansión millonaria" desde la que pretenden "dividir" y "adormecer a los jóvenes con pagas y con deudas". "No queremos que nos colectivicen en débiles, en pobrecillas, no necesitamos que nos dirijan y que nos protejan estos líderes de la izquierda", ha espetado ante el auditorio.La candidata conservadora ha sostenido que Madrid es la Comunidad "en la que las cosas suceden, el laboratorio de la libertad, la casa de todos". Por ello, ha querido lanzar varios. El primero de ellos con losindicando que es necesario hacer "un contrato social" con ellos para darles todas las herramientas que estén a su alcance para que "lideren su vida a través de sus capacidades" y que no tengan que depender de esa izquierda que les quiere igualar con "pagas". Para Díaz Ayuso, es necesario. "El empleo y la economía, como siempre, serán la bandera fundamental del PP en estos años. Somos la primera comunidad autónoma, somos el motor de España", ha señalado, para a continuación incidir en el objetivo de "promocionar políticas de conciliación".Por otra parte, la candidata ha manifestado queque han intentado instalar en las instituciones. "Aquí no van a venir Otegis, aquí no va haber actos promoviendo antisemitismo, aquí no va a haber actos promoviendo el odio hacia otros", ha dicho. En este punto, Díaz Ayuso ha tenido palabras para Cataluña, una región que echa de menos y a la que ha querido trasladar "todo su apoyo" desde Madrid y decirles que no van a estar solos. Así, ha clamado que se van a centrar en "fomentar la unidad de España, el legado del 78". "", ha lanzado.Díaz Ayuso, y ha defendido que no le va a fallar y que asume el reto con "enorme responsabilidad y una gran ilusión". De Casado ha alabado que en seis meses a respondido a las peticiones históricas de los afiliados, entre ellas la de "renovación". "El mundo es de los valientes y tú lo has conseguido. Vamos contigo, sin ninguna duda, a ganar las elecciones", ha manifestado.La candidata del PP ha recordado quey que así lo hará también ahora para la presentación de todas las candidaturas de la región. "La Comunidad volverá a tener ese mapa azul, que nos dejo Esperanza -Aguirre-", ha remarcado.El portavoz del Grupo Municipal del PP,, se ha reivindicado este domingo como el futuro alcalde de Madrid, que hará de la ciudad "la capital de la España constitucional, más libre", que "mira al siglo XXI" y no "reescribe el pasado", y es que "la ilusión y la alegría han cambiado de bando", y ahora están en el PP. Martínez-Almeida ha dedicado sus primeras palabras durante la presentación de su candidatura al Consistorio madrileño para. "Se han acabado los cuatro años de radicales podemitas", ha lanzado entre aplausos de los presentes, entre los que se encontraban concejales del Grupo.A ellos, "extraordinarios concejales", les ha dado las gracias por su trabajo en la oposición al haberse constituido en. "Cuando fui portavoz, una de las primeras cosas que dije es que estaría seguro de que el próximo alcalde de Madrid sería del PP y que lo primero que haría sería dar las gracias a todo el Grupo, algo que haré el 26 de mayo", ha señalado.José Luis Martínez-Almeida ha relatado que el presidente del PP, Pablo Casado, le llamó por teléfono. "Lo acepto, estaré a la altura, seremos alcalde, y Díaz Ayuso presidenta, y te llevaremos al Palacio de Moncloa... seremos la palanca de cambio para que llegues a Moncloa y seas el presidente del Gobierno, te lo mereces tú pero sobre todo los españoles", se ha dirigido a Casado.Sobre sus pretensiones para con la capital, Almeida ha asegurado que, en el que las políticas se centren en las personas, y en el que los madrileños puedan llegar donde quieran llegar" partiendo del mismo sitio. "Pondremos la igualdad de oportunidades", ha remachado. En este punto ha indicado que "no" quiere que Carmena decida por él, ya que está "en el partido de las personas". "Respetamos a la persona, y ellos quieren controlar a las personas, pero yo quiero un Madrid más libre para decidir dónde llegar en cada momento", ha expresado.También, ya que ha aumentado la presión fiscal. Así, una de las medidas que pondrá en marcha si se hace con el bastón de mando de la ciudad será "un plan de simplificación normativa sin precedentes". Quiere así Almeida poner "las cosas fáciles a los ciudadanos, a los emprendedores, diciendo que Madrid es una ciudad abierta". En este punto ha hecho mención a una de las "grandes mentiras" de Manuela Carmena, "ese enfrentamiento entre el norte y el sur". "Los distritos del sur no comprarán a Carmena más mentiras, ya que si alguien reequilibró el sur ha sido el Partido Popular", ha lanzado. Y es que, Almeida quiere "un Madrid que escriba su futuro, y no reescribir el pasado". "Querré mirar a los madrileños, y decir tenemos ahí el siglo XXI y no el XX". "Quiero un Madrid orgullo y consciente de lo que supone ser la capital de la nación", ha reiterado.En ese momento, Almeida ha mostrado la foto en la que, y ha indicado que "en Madrid no volverá a producirse la foto de una alcaldesa con tres golpistas", ya que no permitirán que "se denigre la imagen de España". "Queremos un Madrid capital de la España constitucional; se te acabó el tiempo, Manuela Carmena", ha expresado entre aplausos. "No quiero ser el alcalde que diga que no se recoge el cartón por que ha bajado el precio. Nadie apuesta por el transporte público como el Ayuntamiento y la Comunidad del PP porque a los madrileños no se les trata como a niños pequeños. Se les acompaña para que sean ellos quienes toman sus propias decisiones", ha expresado. "", ha concluido.Tampoco ha faltado al acto la expresidenta regional y exportavoz del Grupo Municipal Popular,, que ha declarado este domingo sentirse "muy contenta" con la designación de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida como candidatos a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital pues son "magníficos perfiles para defender los principios del PP".A su entrada al Teatro Goya, Aguirre, acompañada del edil del PP en el Consistorio Fernando Martínez Vidal, no ha ocultado su satisfacción con estos nombramientos, ya que "son jóvenes pero con experiencia y lo van a hacer muy bien". Ha añadido que ha podido hablar con ambos tras hacerse pública su designación. Ha descrito como, como que "los impuestos sean bajos, que los servicios sean de la máxima calidad y que la libertad de elegir colegio, médico y hospital se respeten". "Esto es básico para crecer y desarrollarse y esto lo defenderán tanto Almeida como Ayuso", ha precisado la exministra.