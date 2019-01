Las Cortes gastaron más de medio millón de euros en los actos por el 40 aniversario de la Constitución

Publicada el 13/01/2019 a las 13:05 Actualizada el 13/01/2019 a las 13:43

83.000 euros en merchandising y regalos institucionales

El acto en Cádiz, 28.000 euros

Las Cortes Generales llevan contabilizado un gasto deen los distintos actos públicos que han venido organizando en el último año para celebrar el cuadragésimo aniversario de la Constitución de 1978 , una cifra que podría incrementarse porque el cómputo no está cerrado y la programación aún no ha concluido. En respuesta a una consulta de Europa Press al Portal de Transparencia, el Congreso detalla los costes de la preparación y los múltiples actos que han tenido lugar en parte de 2017 y en todo 2018 para conmemorar esta efeméride,, bajo la presidencia de los Reyes.En concreto, tanto el Congreso como el Senado han gastado un total de. Un coste que se ha realizado con cargo al Remanente Presupuestario de las Cortes Generales, conforme las Mesas de ambas Cámaras acordaron en su reunión conjunta de febrero de 2018.En esa cifra también se incluye los gastos derivados deubicado en las páginas web del Congreso y del Senado.para la celebración del 40 aniversario de la Constitución , que en principio se limitaron al pago de los desplazamientos y alojamiento de sus miembros (los padres de la Constitución, exparlamentarios, miembros del Gobierno, catedráticos y otros cargos).La partida para losha sido la más elevada de todas, con 83.722,16 euros, seguida de los gastos derivados de lapara este 40 aniversario de la Carta Magna, que supusieron 78.578,07 euros. En cuanto a la puesta en marcha del portal del 40 Aniversario ubicado en la web del Congreso y el Senado, las Cortes se gastaron un total de 15.064.98 euros.Además, se destinaron 76.819,65 euros al contrato del, y 33.785,16 a diferentes publicaciones relacionadas con la ley de leyes: 9.715,5 para los 600 ejemplares de Los periodistas estábamos allí para contarlo, 11.063 para el Comentario mínimo a la Constitución española y 13.006,66 para el Facsímil de la Constitución.Este 40 aniversario también ha contado con, de los cuales 69.470,99 euros fueron para el contrato de servicios de diseño, construcción, montaje y desmontaje y producción audiovisual de la exposición Constituciones (1812-1978), y 57.066,07 euros para El poder del Arte, la muestra que el Congreso acogió en colaboración con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Acción Cultural Española.La exposición Del aula al escaño, conmemorativa del 800 centenario de la Universidad de Salamanca y del 40 Aniversario de la Constitución, originaron gastos por importe de 3.133,9 euros; la itinerante fotográfica al aire libre, organizada junto a la agencia EFE 40 años de España en Democracia, 37.004,53 euros, y la de La España que cambió tan sólo costó 847 euros.Por su parte, el conciertoque tuvo lugar en la escalinata del Congreso sólo costó a la Cámara el importe de las compensaciones por servicios extraordinarios prestados por el personal del Congreso (que no especifica), ya que Radio 3 se ocupó de la organización del concierto y Mutua Madrileña asumió los costes de producción por 48.000 euros.De su lado, elen el Auditorio Nacional de la Orquesta y Coro Nacional de RTVE, donde se estrenó una pieza musical compuesta específicamente para este aniversario, generó un gasto de 11.827,63 euros.El acto homenaje y reconocimiento a la comunidad iberoamericana celebrado el 2 de octubre en el, y al que se desplazaron buena parte de la Mesa y los principales portavoces parlamentarios, dio lugar a un gasto deEn relación con el, celebrado en el Congreso y el Senado del 2 al 4 de abril las Cortes pusieron a disposición de los participantes los espacios para la celebración del Torneo y el menú del día en cada una de las jornadas, lo que supuso unos gastos de cafetería de 9.240,14 euros.Por último, el Simposio, celebrado los días 27 y 28 de septiembre, y el Congreso Internacional Constitucional, celebrado los días 4 y 5 de octubre, ambos en el Senado, supusieron unos gastos de 27.697,49 euros.