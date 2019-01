Sánchez: "Viendo lo que se ve de la derecha, cualquier derecha pasada fue mejor"

Publicada el 13/01/2019 a las 16:55 Actualizada el 13/01/2019 a las 16:56

Sánchez cree que se equivocan quienes eligen de adversario en la política a las mujeres

Un millar de personas

El presidente del Gobierno,ha señalado este domingo que "viendo lo que se ve de la derecha, cualquier derecha pasada fue mejor" y ha reivindicado que, ante esta coyuntura, el PSOE ha realizado más en siete meses que en los siete años de Gobierno del PP. El presidente del Ejecutivo central ha insistido, además, que "ahora que algunos dicen que ser patriota es gritar 'Viva España',". "España no quiere más confrontación, quiere más respeto, unión", ha añadido.Sánchez, quien ha participado en el Fórum Evolución de la capital burgalesa en la, ha sostenido que después de los gobiernos de Mariano Rajoy, de "injusticia social", los españoles no entenderán que PP y Cs voten en contra de los Presupuestos Generales del Estado y por ese motivo les ha pedido que se abstengan o voten a favor de las cuentas. "España demanda los presupuestos sociales que ha aprobado el Gobierno", ha aseverado Sánchez, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de explicar que las cuentas se sustentan en una modernización de la economía, que abarque la reindustrialización y no deslocalización, una apuesta decidida por la formación y la educación, la y la recuperación de la inversión en I+D+i, con el objetivo del empleo que se cree sea de mayor calidad.El presidente del Gobierno ha destacadocomo el Plan de Vivienda, así como la apuesta por el sistema de dependencia, para que se cumpla con la legislación vigente, y el compromiso firme del Gobierno por la lucha contra la pobreza infantil, que ha dicho que es lo que más le "enorgullece" como presidente. Pedro Sánchez ha remarcado que, en siete meses de Gobierno, el PSOE ha subido el salario mínimo, elevado las pensiones, favorecido la emancipación de los jóvenes y revertido recortes educativos. "Hemos hecho más en siete meses por la justicia social que en siete años el PP", ha dicho.Sánchez también ha señalado en la capital burgalesa queporque, según ha dicho, ese partido "pierde seguro". El líder socialista ha insistido en que mientras haya presidentes y alcaldes socialistas "habrá gobiernos feministas que defiendan la igualdad".Asimismo,dey ha defendido que, frente a esta posición, el PSOE reafirma su creencia en la igualdad real y efectiva de las mujeres. En este sentido, ha recordado que la Seguridad Social ha registrado 19 millones de afiliados, una cifra que no se alcanzaba desde antes de la crisis económica, y ha explicado que de ese dato el 48 por ciento tiene nombre de mujer.El presidente del Gobierno también ha dicho que cuando se habla de la subida del salario mínimo, que ha registrado un incremento del 22 por ciento, se habla de que el 70 por ciento de las beneficiadas son también mujeres. Por ello, Pedro Sánchez ha insistido en que, frente a las teorías que defienden otras formaciones.Este acto de presentación de la candidatura de Luis Tudanca, que ha arrancado con más de 50 minutos de retraso, ha contado con, de las que cerca de la mitad eran procedentes del resto de provincias de la Comunidad. Entre los asistentes al acto se encontraban la ministra de Industria, Reyes Maroto; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, así como los nueves secretarios provinciales y ex secretarios autonómicos del PSOE. Asimismo, han asistido miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, como Iratxe García; Mari Luz Martínez Seijo e Ibán García, así como el portavoz de los socialistas en el Senado, el burgalés Ander Gil, y los candidatos socialistas a los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad.Un, que ha accedido al lugar donde se desarrollaba el acto, ha pedido a gritos mayores medidas de seguridad y una mejora en las condiciones laborales, a lo que algunos militantes socialistas han respondido agitando las banderas del PSOE. Entre el público también se encontraban algunos, que reivindica la reapertura del tren directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid.