Villacís cree que el pacto "a una banda" con el PP en Andalucía es importable a Madrid

Publicada el 13/01/2019 a las 14:15 Actualizada el 13/01/2019 a las 14:59

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, "no" pactaría con la plataforma que encabeza la alcaldesa, Manuela Carmena , porque sus propuestas son "opuestas" a las de la formación naranja, y cree queEn una entrevista con La Razón recogida por Europa Press, Villacís contesta sobre si levantaría el cordón sanitario a Vox que Cs es "un partido de centro" y que son "capaces de dialogar". En cuanto a si pactaría con la plataforma a encabezar por Carmena si fuera la fuerza más votada en Madrid, la edil contesta con un rotundo "no".. Llevo cuatro años haciendo oposición y sus propuestas son opuestas a las nuestras, son modelos distintos", responde. En la misma entrevista define a Ciudadanos como un partido de centro capaz de "hablar con la izquierda y con la derecha".Del pacto en Andalucía, Begoña Villacís resalta. "En los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas o con Podemos vemos que hace determinadas concesiones y nos imaginamos que forma parte de ese pacto porque es un pacto oscuro que han hecho a puerta cerrada", critica.También subraya que "". En este punto, al ser cuestionada por las advertencias de Emmanuel Macron sobre las alianzas con la extrema derecha, la portavoz municipal de Ciudadanos señala que respeta todas las opiniones y que. "Tenemos un pacto de gobierno que está compuesto por PP y Cs. Si ha habido más partidos que han querido apoyarlo pues fantástico, no vamos a rechazar votos", apunta.