Asociaciones de jueces y fiscales ven "insuficientes" los 1.869 millones de euros destinados para Justicia

Publicada el 14/01/2019 a las 17:02 Actualizada el 14/01/2019 a las 18:17

"No es una mejora"

Nuevas movilizaciones

Las asociaciones de jueces y fiscales venlos 1.869 millones de euros que se destinarán para Justicia, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que se han presentado este lunes en Congreso de los Diputados. Según han explicado sus portavoces a Europa Press, estas partidas demuestran que elpara el Ejecutivo.Según la documentación entregada por la ministra de Hacienda , María Jesús Montero, el importe destinado al departamento que dirige Dolores Delgado recibirá un. De este importe, 1.463 millones de euros, es decir el 78,3% del total del presupuesto, servirán para financiar los "gastos de personal" integrantes de la política de Justicia.Asimismo, el Gobierno prevé este año convocar con estos presupuestosen las carreras judicial y fiscal.Aún así, las asociaciones consideran que esta cantidad de dinero es "insuficiente" para hacer frente a lasde justicia", tal y como ha dicho el presidente de Juezas y Jueces para la Democracia ( JJpD ) en declaraciones a Europa Press."Ha subido (el presupuesto), pero no es una mejora", sino que se mantiene "en la misma línea" que las anteriores cuentas, ha afirmado la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria ( AJFV ), Natalia Velilla, que ha hecho hincapié en que la creación al número de plazas es. Según ha recordado Velilla, la ministra de Justicia , Dolores Delgado, aseguró que se mantendría la convocatoriapara jueces y fiscales, cifra que estimó el anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy.En el mismo sentido se ha manifestado la presidenta de Foro Judicial Independiente ( FJI ), Concepción Rodríguez, que ha afirmado sentirseque se destinarán a Justicia –a falta de ser aprobados por las cámaras parlamentarias–. Ha explicado que los presupuestos para el 2019 no podrán afrontar toda la creación de unidades judiciales necesarias para toda la, mientras la carga de trabajo es "mayor".Es una "subida absurda para los grandes cambios que necesita la Administración de Justicia", ha destacado Rodríguez, al tiempo que ha señalado que, pese a todas las reuniones que han mantenido las asociaciones con Justicia.De hecho, algunos representantes de las asociaciones de jueces y fiscales han lamentado que ahora entienden por qué el pasado jueves, en el último encuentro con el Ministerio, al que no pudo asistir Delgado por motivos de salud, sesobre los presupuestos que un día después aprobó el Consejo de Ministros."Parece que, ni lo tienen en mejorar las condiciones", ya que "se pone de manifiesto la escasa relevancia que se da al Poder Judicial", ha concluido la presidenta de la Asociación de Fiscales ( AF ), Cristina Dexeus.", ha indicado el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales ( APFI ), Miguel Pallarés, que también ha apuntado a que no hay "nada de nada" relacionado con una de lasde jueces y fiscales: el incremento salarial.Así las cosas, las asociaciones han coincidido en la necesidad de fijarpor la "decepción" con el equipo ministerial de Delgado, tal y como anunciaron en un comunicado tras la última reunión.