Publicada el 14/01/2019 a las 14:30 Actualizada el 14/01/2019 a las 15:01

El Partido Popular no descarta que Vox, el partido revelación de las elecciones andaluzas y que dará su apoyo al conservador Juanma Moreno para ser investido presidente de la Junta, tenga que explicar su financiación en la comisión que investiga las cuentas de los partidos políticos en el Senado . Así lo puso sobre la mesa este lunes en rueda de prensa la vicesecretaria de Comunicación,Si bien la dirigente conservadora aseguró que no se había tomado ninguna decisión al respecto en el Comité de Dirección previo a esa rueda de prensa, preguntada sobre la comisión parlamentaria en particular y las últimas informaciones sobre el partido ultraderechista, González mantuvo que el PP había "tenido conocimiento de esa financiación" en las últimas horas. Y que "es posible q sí se solicite alguna información".Una información publicada el domingo por el diario El País detalla que los seguidores de un grupo opositor iraní financiaron el 80% de la campaña de las elecciones europeas de Vox de 2014.número dos del partido liderado por Santiago Abascal, aseguró que estos donativos fueron "legales y totalmente transparentes", tal y como había avalado el Tribunal de Cuentas.El partido de Abascal se estrenará en el Senado con un parlamentario por designación autonómica tras los resultados de las elecciones autonómicas andaluzas del pasado diciembre,Por otra parte, los conservadores presentaron este lunes el lema de la convención del próximo fin de semana:Un foro en el que predominarán las intervenciones de miembros de la sociedad civil y al que acudirán Mariano Rajoy y José María Aznar. La duda es si habrá imagen juntos.