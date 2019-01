La Eurocámara se suma a las protestas en España: "Vox ha declarado la guerra a las mujeres"

Publicada el 15/01/2019 a las 17:49 Actualizada el 15/01/2019 a las 17:50

Movilizaciones en España

El movimiento #MeToo en la Eurocámaracon una acción fuera del Hemiciclo a las movilizaciones de los colectivos feministas en España tras denunciar que "Vox ha declarado la guerra a las mujeres" y ante la necesidad de dejar "claro" que losde las mujeres "son intocables" y que no hay "ningún acuerdo posible" con quienes "defienden a los autores de la violencia contra las mujeres". Informa Europa Press."Vox, un partido de extrema derecha español, ha declarado la guerra contra las mujeres ", ha denunciado el movimiento #MeToo en la Eurocámara, que nació hace meses a través de un blog para denunciar los casos de acoso a las mujeres en la institución. "Es hora de dejar claro que nuestros derechos sony que no hay ningún acuerdo posible con los que defienden a los autores de la violencia contra las mujeres y contra la igualdad en la UE", ha agregado.Desde el movimiento han convocado una fotografía a lasal lado del Hemiciclo, en sesión plenaria en Estrasburgo, en "solidaridad" con las mujeres y el movimiento feminista y para demostrar "apoyo" a las movilizaciones de este martes en España. El movimientopretende "revertir" la ley para proteger a las mujeres aprobado por "todos" los grupos parlamentarios en España en 2004 o al menos "neutralizarla" con otra para proteger "específicamente" a los hombres de la violencia de las mujeres, "que existe únicamente en casos limitados" según muestran las estadísticas."Vox ha puesto la lucha contra la violencia de género a la luz pública ", ha subrayado el, que ha dejado claro que "ya no es aceptable" que Vox "se enorgullezca" de querer "imponer" la "regresión en los derechos de las mujeres".Colectivos feministas han convocado movilizaciones en casi un centenar de ciudades y localidad de toda España bajo el lema " Ni un paso atrás en igualdad. No Negociamos " en solidaridad con las mujeres de Andalucía y contra los postulados de Vox.Las manifestaciones se producen elde investidura del candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien previsiblemente saldrá elegido líder del Ejecutivo con los apoyos de Ciudadanos y Vox.