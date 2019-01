El juez imputa a un funcionario de Hacienda por ayudar a Villarejo en sus labores de espionaje

Publicada el 16/01/2019 a las 17:06 Actualizada el 16/01/2019 a las 17:07

Informaciones extraídas de bases de datos policiales

Enrique García Castaño, citado dos veces

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón,como investigado, por un delito de revelación de secretos,ya jubilado de la Agencia Tributaria sospechoso de haber facilitadoal comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, con la que él habría trabajado para satisfacer el encargo de unos clientes, los, según la diligencia. Informa Europa Press.Se trata de un reimpulso a la pieza 'Iron' del caso Tándem, que instruye las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo . En este caso, se investiga el encargo que los abogados del bufete Herrero y Asociados hicieron al comisario para que investigase aporque sospechaban que les habían robado una base de datos con el objetivo de levantarles sus clientes.Villarejo, a través de su empresa Cenyt, facilitó a sus clientes informes que obran en la causa y que, conforme explica la diligencia del juez, "contenían datos personales" de los abogados a los que estaba investigando y a los que accedió con sus colaboradores y, "sin justificación alguna que les diese cobertura, a datos tributarios y movimientos bancarios de la empresa Balder Ip Law", objeto del encargo.Para el juez, ha quedado "acreditada la existencia dede que fue el funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria" al que cita a declarar, Antonio Chaparro, "suministró la información tributaria" de ese despacho de abogados correspondiente al ejercicio 2013, pues el formulario con los datos fue encontrado "en poder de la red delictiva de José Manuel Villarejo". Le imputa delitos dede información reservada, secretos y/o revelación de información y/o cohecho.No obstante, no es el único que habría conseguido información para Villarejo , pues según el instructor, "dada la naturaleza" de los datos sobre Balder IP que recopiló, "y las dificultades para acceder a los mismos, existían serios indicios que los mismos habían sido obtenidos de forma espuria depor personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt".Por eso, se acordó consultar las bases policiales para averiguar si algún funcionario de la Dirección General de la Policía había consultado información sobre los abogados de Balder IPde que Villarejo emitiese su informe en octubre de 2013. Se descubrió entonces que dos inspectores jefe de la Policía accedieron "a datos contenidos en el informe Iron" sin que existiese investigación alguna queSe trata de Antonio Bonilla, a quienpor delitos de revelación de secretos y delito de cohecho, y Antonio Serrano, imputado por revelación de secretos. Éste último, "si bien no se encuentra directamente implicado en los accesos no autorizados anteriormente referidos, si lo está en el asalto a los servicios informáticos del empresa Balder", según la diligencia de García Castellón.Detrás de todo habrían estado Villarejo y suEnrique García Castaño, que llegó a ser jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. Él, que está citado a declarar este jueves sobre la operación Kitchen por la que se intentóal extesorero del PP, Luis Bárcenas , pagando a su chófer y sin supervisión judicial, tendrá que volver el viernes para hablar de la pieza Iron, donde se le imputan delitos de revelación de secretos y cohecho.Para García Castellón, es manifiesta "la vinculación " entre Villarejo, García Castaño y Bonilla "en el desempeño de las inicialmente ilícitas actividades del primero, de información y colaboración" en el proyecto Iron, indicios que "ahora se concretan en el encargo realizado para que se suministrase la información tributaria" de Balder IP "a los efectos de dar efectividad al contrato" que Herrero y Asociados había suscrito con Cenyt.Citará también para esclarecer estos hechosde la Policía Nacional jubilado Juan José Díez y al inspector jefe Manuel Novoa, en ambos casos, por presuntos delitos de revelación de secretos y/o cohecho.