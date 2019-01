Publicada el 16/01/2019 a las 11:04 Actualizada el 16/01/2019 a las 11:56

¡ACCIÓN! En pleno escenario 2 del #ProtocoloContaminación, esta mañana nos hemos desplazado a una ‘zona cero’ del atasco de Madrid para denunciar la mala calidad del aire. ➡️ https://t.co/KX2My5iGjZ#MadridSeAsfixia pic.twitter.com/G3HHAA5r1t — Greenpeace España (@greenpeace_esp) 16 de enero de 2019

Activado el escenario 2

Activistas de Greenpeace han llevado a cabo una acción en Madrid para denunciar lacoincidiendo con el escenario 2 del protocolo anticontaminación que se aplica este miércoles. Activistas de la organización ecologista han colgado pancartas sobre un panel de señalización variable en el enlace de la M30 con la A1 coincidiendo con la hora punta de tráfico de entrada a la ciudad.En las pancartas podía leerse Madrid se asfixia, 38.000 muertes al año por contaminación y No más coches, alertando delen periodos de alta contaminación.La entidad recuerda que la contaminación es un problema que vay se ha referido concretamente a los casos de Coslada o Getafe que "han registrado niveles de polución por encima del límite fijado por la Unión Europea " esta semana."Mientras que medidas como el nuevo protocolo o Madrid Central han resultado efectivas en el interior de la ciudad, los accesos desde otros municipios siguen colapsados con un, tal y como estamos comprobando hoy en la A1", ha explicado Greenpeace.Por este motivo reclaman a las administraciones públicas que garanticen unque "invite a dejar el coche en casa, algo que la Comunidad de Madrid no puede seguir boicoteando al recurrir judicialmente una medida efectiva como Madrid Central mientras reduce al mismo tiempo las frecuencias de metro".Con esta acción, Greenpeace ha querido recordar a las administraciones que la "es la medida más efectiva para frenar los niveles de contaminación en las áreas urbanas". Además, deben adoptar medidas concretas para potenciar el transporte público y reducir la contaminación provocada por la dependencia del coche.En este sentido, ha defendido la necesidad de aprobar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que los gobiernos autonómicos deben recuperen "la oferta de transporte público recortada durante la crisis económica, así como implantar billetes integrados que faciliten la intermodalidad entre los diferentes transportes".Asimismo, animan a los ayuntamientos a que sigan con la ejecución de sus respectivos Planes de Movilidad y Calidad del Aire y "potencien un reparto".El Ayuntamiento de Madrid ha activado para este miércoles elde su protocolo para episodios de Alta Contaminación por NO2, de tal modo que los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) no podrán circular ni por la M30 ni por el centro de la capital.Asimismo, sólo podrán aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)y se reduce la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos desde la M40 para los vehículos autorizados a circular por esta vía, además de la recomendación, promoción y refuerzo del transporte público.El Ayuntamiento pondrá en marcha estas medidas en aplicación del Protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), una vez que la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha firmado el decreto para su activación, y al haberse alcanzado el escenario 2, tras superarse en la noche de este lunes los, siendo las previsiones meteorológicas desfavorables para este miércoles.La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en: los más viejos y contaminantes, que no tienen distintivo y tienen categoría A, y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí disponen del mismo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta en los vehículos que corresponda (B, C, ECO y CERO), pero no será obligatoria hasta el 24 de abril de 2019.