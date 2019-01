Sánchez emplaza a las fuerzas políticas europeas a “resistir los cantos de sirena del autoritarismo”

Publicada el 16/01/2019 a las 11:36 16/01/2019 a las 11:36

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primera intervención ante el Pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos y a los ciudadanos para que no se dejen llevar “pordel autoritarismo” y se resista a adoptar los discursos contrarios a los valores europeos.Sánchez se declaró “apasionado” y “orgulloso” de serlo justo “cuando algunos exhiben el antieuropeísmo como un activo electoral”, en referencia a los partidos de extrema derecha.El azar ha hecho coincidir el discurso del presidente español con la derrota de Theresa May en el parlamento británico que ha situado el Brexit en un callejón sin salida. De ahí que Sánchez aprovechase la ocasión parade retirada del Reino Unido”. “Es el mejor acuerdo posible”, defendió, “la opción que protege mejor a los ciudadanos y a los operadores económicos, un equilibrio de concesiones que busca una salida ordenada”.El Brexit, subrayó,para el pueblo británico y para la Unión Europea. Nadie gana, en especial los británicos, pero es una decisión soberana que no podemos sino respetar”.Durante el Pleno, un grupo de eurodiputados ha mostrado carteles con los rostros decomo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.En concreto, han mostrado estas imágenes, los eurodiputados deJordi Solé y Josep-Maria Terricabras, el eurodiputado deRamón Tremosa, además de la representante deIzaskun Bilbao y la eurodiputada deLidia Senra.También han participado en la protesta los eurodiputados de la(ALDE), Antonio Marinho e Ivo Vajl, los eurodiputados deJosé Bové, Tilly Metz, Bart Staes y Bodil Valero, los representantes deMartina Anderson, Matt Carthy, Barbara Spinelli y Marie-Pierre Vieu y el eurodiputado de el partido nacionalista flamencoMarc Demesmaeker.