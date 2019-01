Sebastián critica la "falta de escrúpulos" del BBVA al contratar a Villarejo y niega que el Gobierno intentará controlar al banco

Publicada el 16/01/2019 a las 09:50 Actualizada el 16/01/2019 a las 10:05

Nuevas revelaciones

El ex ministro del PSOE Miguel Sebastián ha criticadode los directivos del BBVA que contrataron los servicios del excomisario José Manuel Villarejo y ha negado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero , del que formó parte, tratara de controlar el banco.En una declaración ante la prensa antes de participar en un desayuno informativo en Madrid protagonizado por el director de la Guardia Civil , Félix Azón, el exministro Sebastián ha calificado de "extrema gravedad" las informaciones que apuntan a que Villarejo elaboró, algo que ha confirmado el banco, aunque negando que se tratara de espionaje."Todo este asunto es de una extrema gravedad, por eso están mis abogados estudiándolo", ha dicho. Según Sebastián, "demuestran lade quien ha organizado y financiado todo esto".El ex ministro se ha referido a las informaciones publicadas por Moncloa.com El Confidencial en las que aparecen audios e informes de Villarejo, en concreto una noticia de este miércoles que señala que excomisario actualmente encarcelado trató de desprestigiar a Sebastián aludiendo a su"En cuanto a lo que se ha publicado hoy, es sencillamente. La pregunta es si realmente se han gastado cinco millones de accionistas del banco BBVA en todo esto", ha comentado.Al terminar su declaración, la prensa le ha preguntado si el Gobierno de Zapatero trató de. "Por supuesto que no", ha contestado.El BBVA que presidía Francisco González ordenó al comisario José Manuel Villarejo que investigara la vida privada dey otros altos dirigentes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dentro de su plan de neutralizar la operación de asalto al banco de finales de 2004. Informes elaborados por el policía señalan que dentro de la llamada operación Trampa se indagó en supuestas relaciones sentimentales del entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa y también se rastrearon cuestiones íntimas del ministro de Asuntos Exteriores en aquella etapa, Miguel Ángel Moratinos. Es lo que revelan este miércoles Moncloa.com El Confidencial en sendas informaciones en las queEl jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, habría pedido a Villarejo que pusieran en marcha “” y “desestabilizadoras” que afcetaran a los protagonistas de esa operación para conseguir el control del banco.