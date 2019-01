Serrano: "Vox es la herramienta democrática que ha puesto fin al régimen socialista"

Publicada el 16/01/2019 a las 11:21 Actualizada el 16/01/2019 a las 11:22

Violencia contra las mujeres

El portavoz parlamentario de Vox , Francisco Serrano, ha defendido este miércoles durante su intervención ante el debate de investidura que se celebra en el Pleno del Parlamento que su partido ha sido laque ha propiciado el cambio en Andalucía y ha puesto fin "al régimen socialista" que ha gobernado durante más de 36 años.Serrano, que ha abierto el turno de intervenciones de los grupos en el debate de investidura, ha recalcado que su partido, con doce escaños en el Parlamento andaluz, la primera cámara de España en la que obtienen representación, es el que ha posibilitado la "alternativa democrática" que han reclamado los andaluces, y ha dicho que"Hemos sido los quehemos propiciadoy que se ponga fin a los años de gobiernos del PSOE-A. Doce diputados bisoños de un partido nuevo que entra en la escena parlamentaria", ha reiterado Serrano, quien ha defendido que Vox es el partido del "extremo sentido común" que ha venido ade miles de andaluces que no se sentían representados por ninguna otra formación."Hemos venido para quedarnos y poder hacer efectivas las respuestas que nos demandan los andaluces y españoles, ya ser agredidos, calumniados e insultados por exponer nuestras ideas", ha indicado Serrano, quien ha señalado que él mismo, cuando era juez, fue perseguido hace años por un procedimiento judicial "injusto" y fue el único juez en Europa condenado por prevaricación por el caso del "niño nazareno".Tras indicar que el no va a hablar de "andaluces y andaluzas", porque los ciudadanos están, ha sido muy duro con esa "izquierda totalitaria" que durante años se ha dedicado a tirar por la borda los principios morales y éticos de los ciudadanos y que había convertido la "corrupción" en unaen esta comunidad, donde nunca ha habido una "respuesta clara para combatirla de manera eficaz"."Vox quiere acabar con los abusos de esa política", ha sentenciado Serrano, quien ha indicado que los que forman parte de Vox no son violentos, sino que tejen, mientras que otros, en referencia a los "extremistas radicales de izquierda que nos difaman", tienen su base en "personajes violentos, machistas, homófobos y xenófobos como Stalin y Che Gevara", que defendían"Nosotros estamos a favor de las libertades individuales y rechazamos, sea de izquierdas o de derechas", ha sentenciado Francisco Serrano, para quien en la izquierda hayque ya no engañan a casi nadie con sus "actitudes antidemocráticas y sectarias". "Dicen que el reflejo somos nosotros, pero ellos son Dorian Grey, y el retrato que dicen odiar es el de ellos mismos", ha dicho Serrano.Tras recordar su etapa como juez, ha indicado que él está ahora en el Parlamento para seguir luchando por un objetivo, la consecución de una sociedad más justa e igualitaria, y ha advertido al candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno , de que Vox "no va a renunciar" a ninguno de sus planteamientos, como la. Ha indicado que van a hacer una oposición firme y leal y ha asegurado que no van a defraudar a los votantes de Vox.En relación con la igualdad y la lucha contra la violencia de género, Francisco Serrano ha indicado que miles de andaluces están "hartos de imposiciones ideológicas en materia de género", y ha querido dejar claro que su formación cree en la igualdad y está en contra de, porque las víctimas pueden ser mujeres, hombres, ancianos, homosexuales y lesbianas."Queremos que no se engañe más a las mujeres", ha señalado el portavoz de Vox, quien ha añadido que tiene que haber unade quienes sufren la violencia, frente a lasque se han otorgado a organizaciones feministas que no han tenido nunca una fiscalización.Para Serrano, el maltrato contra cualquier persona es una lacra social que debemos erradicar, y ha querido dejar claro que Vox rechaza de verdad las agresiones y la violencia contra las mujeres, y pide que se agraven las. De hecho, ha indicado que él mismo recibió hace años, en su etapa en la judicatura, un premio de mujeres maltratadas, mientras Susana Díaz "defendía que se hicieran botellonas" desde su cargo en el Ayuntamiento de Sevilla.Según Serrano, nos tendría que dar "vergüenza" de que ese número de mujeres muertas anualmente en España no se haya reducidoque se ha puesto desde la administración y que más bien ha servido para "mejorar la calidad de vida" de asociaciones que no se han sometido a fiscalización.Ha criticado que el PSOE-A haya fletado autobuses y, en referencia a la manifestación de asociaciones de mujeres y feministas que se produjo ayer ante el Parlamento. Ha preguntado por qué no se protestaba cuándo miembros de la Junta "se gastaban el dinero en prostíbulos".Durante su intervención, Serrano también ha hecho referencia a Ciudadanos , afirmando que con su actitud hacia Vox,a los que ha querido imponer un "cordón sanitario".