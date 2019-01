Carmena recalca que la doble plataforma con Errejón no es una ruptura con Podemos sino "suma de fuerzas" progresistas

Publicada el 17/01/2019 a las 13:27 Actualizada el 17/01/2019 a las 14:19

La alcaldesa de Madrid,, ha asegurado este jueves que el acuerdo con el hasta ahora candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid,, no es una "ruptura" con los partidos políticos sino todo lo contrario, la "para construir una candidatura progresista clara".Así lo ha señalado tras acudir a Matadero, donde ha entregado ela la actriz madrileña Marisa Paredes, en el marco de la, y tras la noticia conocida esta mañana de que Errejón concurrirá bajo las siglas de su plataforma,, pero a nivel regional.A la pregunta de si esto es una ruptura de Podemos, Carmena ha dicho que es precisamente "todo lo contrario", que es "sumar" en una plataforma a todo el movimiento progresista y ha hablado de. Ante la insistencia de los medios sobre si este movimiento supone un plante a Podemos, ha señalado que, que no forma parte de Podemos y que "no tiene nada que decir" de las relaciones entre las personas de la formación morada.No obstante, ha insistido en que añadir una candidatura autonómica al la plataforma Más Madrid es simplemente "sumar fuerzas" y que es importante que "quede claro cuál es la. Además, ve relevante que una persona "tan significativa" como el candidato de Podemos a la Comunidad apueste por esta "doble plataforma".