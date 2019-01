Afines a Errejón respaldan su decisión mientras la dirección de Podemos guarda silencio

Publicada el 17/01/2019 a las 13:57 Actualizada el 17/01/2019 a las 14:28

El anuncio del candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid,, de renunciar a las siglas del partido para concurrir con la plataforma 'Más Madrid' de la alcaldesa de la capital,, ha sido aplaudido por multitud de diputados y dirigentes del partido que le son afines, mientrasy valora la situación y las posibles decisiones a adoptar.De este modo, el movimiento del candidato sólo ha sido respaldado por los llamados errejonistas, queal acuerdo alcanzado entre Errejón y Carmena, que a la dirección de Podemos le ha pillado "por sorpresa", tal y como han asegurado fuentes del partido morado.Entre las muestras de apoyo destacan, por ejemplo, la de la portavoz del Ayuntamiento de Madrid,. La dirigente estatal está actualmente suspendida de militancia por su decisión de no concurrir a las primarias de Podemos para participar directamente en el proceso participativo que lleve a cabo la plataforma de Carmena, incumpliendo los estatutos del partido, según determinó la dirección. Esas polémicas primarias coincidirán ahora con la votación a nivel autonómico que servirá para configurar la lista de 'Más Madrid' que liderará Errejón, tal y como han informado Carmena y Errejón en la carta que han difundido este jueves."En 2015 ganamos el Ayuntamiento de Madrid con un proyecto integrador e ilusionante. Hoy, esa ilusión vuelve a ser la del primer día gracias a la #CartaManuelaÍñigo, muy contenta de este notición, como compañera y como madrileña", ha asegurado la portavoz municipal en un mensaje en Twitter.En la misma línea se han pronunciado en esta red social varios diputados estatales de Podemos que apoyaron a Errejón en la última Asamblea de Vistalegre, y que ya no van a repetir en las listas, como el parlamentario por Vizcaya,, de Granada;, de Burgos; la exsecretaria general cántabra,; o, que junto a Errejón dará el saldo a Madrid. "Construir desde el territorio, escuchando a tu gente y a sus intereses, es el único camino para frenar a los mensajeros del miedo y levantar un nuevo país. Gran noticia!", ha asegurado Alonso, que fue apartada de la dirección de Podemos en Cantabria tras un duro conflicto con la cúpula estatal."Es arriesgada, pero nadie puede negarle a la #CartaManuelaIñigo que hacía falta un revulsivo. Ciclo adverso. Inercia del campo del cambio después de Andalucía nada buena. Competir con Vox, un fiasco. Los análisis/alertas antifascistas flojeando...", asegura por su parte Maura, que ha aprovechado para criticar las últimas decisiones estratégicas de la dirección.A su vez, Sánchez defiende que "otra manera de hacer política que escuche más que grite". "Al invierno siempre le sigue la primavera, y esta que viene no la vamos a olvidar. Cuidémonos: cuidemos la democracia, cuidemos Madrid", ha asegurado la diputada. También el dirigente estatal y uno de los principales colaboradores de Errejón,, ha defendido este movimiento como el más adecuado "para mantener lo logrado y ganar la Comunidad", "desalojar al PP y convertir a Madrid en el núcleo irradiador de la España democrática".Desde la Comunidad Valenciana, la diputada en las Cortesha asegurado que es un "paso al frente por fin y luz para Madrid". "Una noticia importante para el campo de la ruptura democrática en este país. La federalización no es una alternativa, es la solución", ha defendido el diputado de En Comú Podem Raimundo Viejo.