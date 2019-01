El Gobierno desclasifica este viernes más material del espionaje de Villarejo a Bárcenas para enviarlo a los jueces

Publicada el 17/01/2019 a las 11:03 Actualizada el 17/01/2019 a las 12:00

Declaraciones en sede judicial

El Consejo de Ministros tiene previstoeste viernes más material hallado en los archivos del Ministerio del Interior que presuntamente acredita que el excomisario encarcelado José Manuel Villarejo hizo uso de fondos reservados para tratar de sustraer documentación sensible del PP que guardada el extesorero popular Luis Bárcenas La documentación hallada está relacionada con elen la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y lade la operación Kitchen , según informan a Europa Press fuentes gubernamentales. Una vez desclasificada, será remitida al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la caja B del PP y que reclamó el 16 de noviembre un informe a la Secretaría de Estado de Seguridad que aún no ha recibido.El pasado 7 de diciembre, el Consejo de Ministros desclasificó una primera remesa de recibís encontrados en los archivos del Ministerio del Interior correspondientes a la etapa de Jorge Fernández Díaz, cuando presuntamente se montó unpara robar la documentación captando como confidente, entre otros, a Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas.Con aquel material se elaboró un informe que se remitió al juez de refuerzo Diego de Egea. El viernes el Consejo de Ministros vuelve a desclasificar este mismo material y ademáshallados en sus archivos. Con todo ello se elaborará un nuevo informe para responder a la demanda del juez de la Mata, instructor del caso de los papeles de Bárcenas De estas novedades encontradas en los últimos días también se dará cuenta al juez Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional , y que ya ha asumido la investigación desencadenante de la operación Tándem . En dicha operación, en origen instruida por Diego De Egea, se detuvo al excomisario Villarejo en noviembre de 2017 y se intervino un, en su mayoría cifrado.El pasado 5 de diciembre, De la Mata volvió a recabar "de modo inmediato"de la operación para sustraer documentación a Bárcenas durante los años 2013 y 2014.Una vez más, el juez insistió en que quiere conocer "que hayan participado en la misma y la de sus últimos responsables, con expresión de sus tareas y responsabilidades". El informe, decía, "deberá ir acompañado de toda la documentación generada y/u obtenida durante su desarrollo".García Castellón ha prohibido este miércoles quetanto el comisario Andrés Gómez Gordo, próximo a María Dolores de Cospedal , como el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Sergio Ríos, tras escuchar las declaraciones que ambos han prestado en relación con la operación Kitchen.Este jueves se esperan más declaraciones en el marco de la pieza separada del caso Tándem, pues han sido citados ante el juez tanto Villarejo, que se encuentra en la madrileña prisión de Estremera, como el que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía cuando se puso en marcha la operación, Eugenio Pino.Asimismo, deberá acudir en calidad de investigado el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el también comisario y socio de Villarejo Enrique García Castaño, alias El Gordo.