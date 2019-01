Las mujeres son un 39% menos propensas a votar a partidos de extrema derecha

Publicada el 17/01/2019 a las 12:14 Actualizada el 17/01/2019 a las 14:00

Si la derecha viene a por nosotras, nos vamos a poner moradas ✊ #NiUnPasoAtras pic.twitter.com/iYbzHYjmk7 — Sonia (@lventnousporte) 15 de enero de 2019

Las mujeres son una votar a partidos de extrema derecha debido a su lenguaje bélico y populista, según el estudio Explaining the gender gap in radical right voting: A cross-national investigation in 12 Western European countries . El experto en Estudios de Derecho y Ciencias Políticas de la Universitat Oberta de Catalunya, Ernesto Pascual, señala que "parece lógico que las mujeres se abstengan de votar a partidos que intentan quitarles derechos o hacerlas más vulnerables".El profesor considera que uno de los motivos principales de este rechazos es la forma de abordar la. Partidos de ultraderecha como Vox, con su programa electoral que aboga porla ley de violencia de género y la ley del aborto, o asumir que el, son menos atractivos que aquellos que abogan por la libertad religiosa, la prohibición de la ablación o prendas que cubran el rostro, como el yihab o el burka.Otra razón que explica este comportamiento es que los hombres son más propensos a asumir elal ser quienes suelen trabajar en puestos de trabajo que desaparecen o se precarizan, como es el caso de la industria manufacturera. Según el experto en Ciencias Políticas, esa situación provoca unporque"consideran que el sistema no ha sabido protegerlos", y una visión de los inmigrantes como sus enemigos en el mercado laboral o en la percepción de ayudas estatales.En cambio, las mujeres tradicionalmente han trabajado en sectores terciarios y su posición no se ha visto tan amenazada aunque "pueden ser antisistema por la", aclara Ernesto Pascual.Por último, es la actitud de las mujeres ante la violencia, la autoridad o la represión, lo que hace que no se sientan identificadas con elcaracterístico de los partidos de extrema derecha. Así lo señala el profesor de Ciencias Políticas: "Se ha demostrado que las mujeres se oponen más al uso de la fuerza y son más propensas a defenderque los hombres".