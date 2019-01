Los taxistas de Madrid votan ir a la huelga indefinida coincidiendo con Fitur

Publicada el 17/01/2019 a las 09:45 Actualizada el 17/01/2019 a las 09:46

La mayoría de los taxistas han decidido en referéndum por las principales asociaciones del sector convocar una(Fitur) para exigir a la Comunidad de Madrid que regule de forma inmediata a las VTC.La consulta realizada entre este martes y este miércoles ha contado con la, cuando en la región hay 15.723 licencias. Fuentes del sector han indicado que han votado por "abrumadora mayoría" —el 90% de ellos, según fuentes de la Asociación Gremial del Autotaxi— iniciar una huelga indefinida coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional del Turismo (Fitur), que se celebrará en MadridLos titulares de licencias y asalariados han podido decidir entre tres opciones, que van desde no hacer ninguna protesta a la espera de una regulación del sector VTC por parte de la Comunidad de Madrid, huelga en fechas concretas y hasta un paro indefinido sin fecha específica fijada. Los taxistas han podido votar endel aeropuerto de Barajas y en las sedes de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, la Asociación Gremial Autotaxi de Madrid, la Asociación Madrileña del Taxi y en Radio Teléfono Taxi.Está previsto que este jueves se den a conocer en rueda de prensa el resultado de la votación. Las asociaciones convocantes destacan que la situación de proliferación de licencias VTC en Madridantes de que termine la legislatura para que se cumpla la proporción de 1/30 que marca la legislación. Por su parte, la Asociación Plataforma Caracol ya ha avanzado que una asamblea multitudinaria de taxistas que tuvo lugar el pasado viernes ya abogó por la convocatoria de huelga indefinida está convocada para el próximo día 21 de enero, en vísperas de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Ifema, una de las principales fechas del calendario ferial de la región.Las principales asociaciones del taxi reclaman una regulación específica del Ejecutivo autonómico, al igual que se está haciendo en, que regule el sector VTC, máxime cuando en Madrid la situación es "mucho más grave" con más de 6.500 licencias concedidas y que irá en aumento. Por ello, son partidarios de una convocatoria de huelga indefinida que "paralice Madrid" para tratar de lograr una regulación por parte de la administración regional de la VTC para el horizonte del día 21 de enero.A su vez, la mesa paritaria entre el sector y la Comunidad de Madrid para analizar las exigencias del sector concluyó sin avances concretos y. El colectivo de taxistas ve insuficiente el curso de la negociación dado quey no se llegará a tiempo para una regulación si no hay una propuesta firme. Tanto la Federación Profesional del Taxi de Madrid y la Asociación Gremial del Autotaxi de Madrid manifestaron que erasi no se establecía de forma rápida esa regulación y por ello lanzaban la consulta.