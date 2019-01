Villarejo anuncia que contará todo sobre el BBVA y su "trascendencia en luctuosos acontecimientos" para España

Publicada el 17/01/2019 a las 17:25 Actualizada el 17/01/2019 a las 17:43

"Juicio paralelo"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha anunciado este jueves al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón susobre todos los asuntos que están investigándose en el marco del caso Tándem y, en concreto, ha hecho especial mención al caso del supuesto espionaje encargado por el BBVA por su "en luctuosos acontecimientos" acaecidos en España; informa Europa Press.Así lo ha asegurado el abogado de Villarejo, Antonio Cabrera, en declaraciones a los medios de comunicación al término de la declaración que el comisario jubilado ha prestado en la Audiencia Nacional sobre la operación Kitchen, el operativo policial que se habría puesto en marcha en 2013 paraLuis Bárcenas.Villarejo ha estado compareciendo unas dos horas y ha sido citado nuevamente el próximo lunes,, a las 9.30 horas, cuando, según el letrado, abordará otros temas y declarará "sobre todo lo que sabe", como sus trabajos para el BBVA , asunto que, según el comisario, "nada tiene que ver con lo que se ha publicado" y tiene una "gran trascendencia en".Cabrera ha mencionado la palabra "luctuoso" en dos ocasiones, y previamente también ha hablado de un "grave suceso que marcó la vida política del país". Los trabajos de Villarejo para el BBVA habrían tenido lugar entrey, al ser preguntado por si uno de esos sucesos podría ser el atentado del 11-M, el abogado ha optado por callar y remitirse a la declaración del expolicía el próximo lunes.Según Cabrera, Villarejo sólo ha adelantado al magistrado que esos acontecimientos fueron "muy relevantes" y que "tiene" en explicarlo en sede judicial porque en los medios de comunicación se ha hecho una "interpretación muy simple" del caso del supuesto espionaje encargado por el BBVA.A propósito de lo que se ha estado publicando sobre el caso Villarejo, el abogado ha denunciado que se está haciendo "un juicio paralelo" a su cliente y ha remarcado que éste quiere "contarlo todo" como una "necesidad de defensa" frente a las "" con las que, asegura, no tiene nada que ver."Se están haciendo unas filtraciones interesadas quey eso es inaceptable. Utilizar un sumario en guerras que son meramente políticas o económicas no puede permitirse en un Estado de Derecho. No puede aprovecharse un sumario para atacar a determinadas personas y hay que", ha añadido.Por eso, ha dicho que Villarejo está dispuesto apara "declarar sobre todo" y que incluso ha afeado al juez que se estén produciendo filtraciones del sumario, por lo que su defensa ha pedido que se investigue.