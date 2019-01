Zapatero, "estupefacto" con el espionaje de Villarejo y BBVA, pide una "reflexión pública muy seria"

Publicada el 17/01/2019 a las 21:01 Actualizada el 17/01/2019 a las 21:02

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado "estupefacto" por el espionaje del excomisario José Manuel Villarejo que contrató por BBVA y ha pedido una "reflexión pública muy seria". "Debería de haber, por supuesto, no solo consecuencias, sino también una reflexión de lasobre lo que esto". Informa Europa Press.Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas en un acto del PSPV-PSOE en Valencia, respecto a las informaciones en las que el BBVA , presidido por Francisco González, habría contratado a la empresa Cenyt -propiedad de Villarejo- parade información sobre lasque estarían desarrollando, entre otros, Sacyr y el Gobierno de Zapatero para tomar eldel Consejo de Administración del Banco, que fue bautizado como Operación Trampa.Zapatero se ha mostrado "preocupado" por el país y ha asegurado que no le "cabe en la cabeza" que haya personas "de tanta responsabilidad dedicadas a estas tareas". "Me parece un tema muy serio, mas allá de que hubiera una coyuntura que afecte de manera singular a un ministro y altos cargos de mi gobierno", ha aseverado.Ha remarcado que "siempre hay gente dispuesta a hacer cosas a través de unaeconómica", para subrayar que "personas de altísima responsabilidad las encarguen y que hasta este momento no haya pasado nada en esa entidad financiera debe ser un elemento demuy seria".