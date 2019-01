'Detrás del muro', el emotivo documental que "da voz" a los que migran hacia EEUU, se estrena próximamente

Publicada el 18/01/2019 a las 18:12 Actualizada el 18/01/2019 a las 18:13

“Los movimientos migratorios van a marcar este principio de siglo y queríamos hacer un análisis más profundo y darle voz a los que migran”, explica @a_lo_gonzo en la presentación del documental Detrás del Muro, que desde Save the Children hemos coproducido con @globomedia pic.twitter.com/DcJ63P8kfC — Save the Children Es (@SaveChildrenEs) 18 de enero de 2019

El documental Detrás del muro, producido por Globomedia en colaboración con Save the Children,a los migrantes centroamericanos en su peligroso camino hacia Estados Unidos, dando testimonio de los protagonistas del fenómeno, muchos de ellos menores de edad. Informa Europa Press.Dirigido por Fernando González (Gonzo) y Carmen Aguilera, este trabajo ha sido presentado este viernes y se estrenará22 en La Sexta. " Criminalizar la frontera sur de Estados Unidos es un tema electoral de Donald Trump, que está jugando con este asunto de una manera tremenda. Ha hecho de la construcción del muro prácticamente", ha señalado Aguilera. La cintacómo Marcos, Lesbia, Yooselin, José, Wendy o Janet se han visto obligados a emprender esteque sufren en sus países; las dificultades del camino; y sus esperanzas, "muchas veces frustradas".En este sentido, la directora ha destacado que se trata de un "viaje terrorífico" . "Todo el viaje es terrible y hay que dibujarlo así, pero no hemos pasado la línea. Elera encontrarcon el objetivo de alcanzar la frontera", ha apuntado. Además, ha añadido que han contado las historias "con respeto absoluto, sin buscar el morbo ni incidir en la desgracia de la gente", aunque ha asegurado que "es imposible que no se encoja el corazón" porque son historias de vida "tan duras". El documental, según ha subrayado Aguilera,con la idea de que las personas migrantes "vienen a robar o son violadores". "Es una historia universal de migraciones, sobre la pulsión que una gente tiene por llevar una vida mejor. Ante una desgracia cualquiera se puede convertir en migrante", ha dicho.En la misma línea, Gonzo ha señalado que este documental va acuando los africanos intentan saltar la frontera. "Hay ciertas opciones políticas que utilizan la migración para. Si dices que son violadores o que traen el ébola, entonces piensas que mejor que estén lejos, pero queríamos mostrar que no todo es así, la inmensa mayoría no es así", ha sentenciado. El comunicador ha incidido en que el documental "da voz a los que casi nunca la tienen, que son los que migran", unas personas que, en su opinión, "lo último que merecen" es el trato que reciben de los delincuentes o de los gobiernos."En este viaje te encuentras con gente analfabeta y con estudios, hay gente de todos lados y de todas las clases. El mundo de la migración es algo que se tiene que dar a conocer mucho más a las sociedades", ha explicado. " Save the Children nos abrió la puerta de llevarnos hasta allí, es un lujazo presentar esta historia. Esto es algo difícil de ver pero es muy necesario", ha comentado Gonzo, destacando que se ve "mucho tiempo" a Trump hablando de gente , pero que en esta ocasión han hablado los que forman parte de lasEl presentador ha recomendado Detrás del muro a quien tenga "ciertoqué mueve realmente a la gente a migrar". Así, ha pedido a la gente que no tienemás "que con la media hora del informativo" que lo vea. "A(Vox) este documental le cambiaría el sentimiento, pero seguiría con el mismo discurso. Lasse van a cambiar desde la presión de la sociedad", ha indicado Gonzo, quien también ha resaltado que le gustaría que los embajadores de Guatemala, Honduras o El Salvador lo vieran para "ver la imagen de sus países". Para realizar el documental, un equipo de 'El Intermedio', con el apoyo de Save the Children, se desplazó a Centroamérica durante un mes para acompañarTras cruzar la frontera entre Guatemala y México por el río Suchiate, el equipo recorrió México desde el estado de Chiapas hasta el de Sonora, donde la ciudad fronteriza de Nogales marca el final del viaje. En concreto, Detrás del muro cuenta la historia de Marcos, de ocho años, que explica su anhelo por encontrarse con; Lesbia, una abogada que huye junto a su hija y su nieto de Nicaragua; o José, un adolescente de 17 años que ha crecido sin padres y que inició el viaje con la esperanza de mejorar la vida de sus hermanos. El documental también cuenta la historia de Wendy,, que viaja con su bebé de doce meses fruto de una violación ocurrida en su país; y de Janet, de 24 años, que viaja con su hijo Kevin, de diez, para encontrarse con su marido en Los Ángeles.