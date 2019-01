El Gobierno aprueba reformar todos los CIE en un año y construir uno nuevo en Algeciras antes de 2022

Publicada el 18/01/2019 a las 15:42 Actualizada el 18/01/2019 a las 15:53

500 plazas más

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 18 de enero,que operan en España y, además, entre 2020 y 2021(Cádiz), es decir, antes del año 2022, ha informado Europa Press. No obstante, en los Presupuestos Generales del Estado , cuyo proyecto se presentó el pasado lunes, continúa apareciendo como: uno en Madrid, otro en Málaga y el de Algeciras.En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha explicado los planes de mejora de las infraestructuras de seguridad del Estado, que conlleva unaEntre las obras, el Gobierno prevé actuaciones en los CIE, unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Para las obras relacionadas con estos centros, se destinaránLa rehabilitación de estos centros, que se ejecutará en un año, se realizará con el objetivo de alcanzar un nuevo modelo de infraestructura que garanticede las personas internadas. Hay ocho CIE actualmente operando en España: en Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona y Madrid, un centro ya existente en Algeciras y su anexo en Tarifa.Respecto a la construcción del nuevo CIE de Algeciras, éste contará conque se encuentra junto a la carretera CA-9208, un terreno que fue cedido por el Ayuntamiento de la ciudad gaditana en mayo de 2017, pero sobre el que hasta el momento no se había realizado ninguna actuación.Según ha apuntado Grande-Marlaska, con esta remodelaciónpor el Defensor del Pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales que señalaban que "estos centros no reunían las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión a sus países de origen"."Se trata de un", ha incidido el ministro, que ha defendido la necesidad de establecer "una nuevo modelo" de CIE que suponga una "mejora sustancia de la calidad" de los internos."Muchas de estas instalaciones han envejecido o están en mal estado o han sufrido importantes deterioros en los últimos años por la", ha subrayado el ministro, en referencias a todas las infraestructuras para la seguridad. Estos tres planes serán ejecutados por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE).