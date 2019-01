IU se ofrece a hacer de "pegamento" para que la izquierda presente una candidatura única a la Comunidad de Madrid

Publicada el 18/01/2019 a las 20:40 Actualizada el 18/01/2019 a las 20:41

Una "alternativa transformadora" al PP

Más Madrid

Izquierda Unida (IU) se ha ofrecido este viernes a servir de "pegamento" para que las formaciones a la izquierda del PSOE presentenque sea "fuerte y colectiva, donde quepan todas las sensibilidades". Informa Europa Press.Así lo han explicado el responsable de relaciones políticas de IU Madrid, Álvaro Aguilera, y la coportavoz del partido,, antes de la reunión de la Coordinadora Regional de Madrid que se celebra este viernes para analizar los últimos acontecimientos en Podemos . "De momento no descartamos ninguna fórmula , siempre queque se habían alcanzado hasta el momento, que tienen que ver con la representación de todas las organizaciones políticas", ha apuntado Aguilera, que ha recalcado que la situación actual de la izquierda "trasciende de una cuestión electoral, de listas o candidaturas".Aguilera ha subrayado que las palabras del líder de Podemos, Pablo Iglesias, afectany "nunca a IU". "Como hemos sido más serios y solventes los últimos cuatro años que cualquier formación, tenemos que darporque somos la única organización capaz de salvar esta situación", ha asegurado.Por su parte, Sánchez considera que en los últimos días "ha habido muchos titulares políticos , en los que de lo que menos se ha hablado es de política" y considera que esto es "negativo para consolidar una alternativa transformadora" que pueda desplazar al PP de la Comunidad y a "sus políticas que tanto daño han hecho". "La gente está más preocupada por salir de su trabajo y que su centro de salud siga abierto para poder ir al médico o no tardar dos horas para llegar a la ciudad como los vecinos del sur", ha criticado la coportavoz del partido, quede "desmontar" servicios a lo largo de los años.Asimismo, ha pedido precaución ante lo que ha calificado como "conflicto interno dentro de un espacio político" que no es el suyo. "No se deberían tomar decisiones y hacer declaracionescuál es el escenario político", ha recomendado y ha añadido que de momento "el escenario está totalmente abierto".Al ser preguntado si esta integración pasaría por incorporarse a ' Más Madrid ', la plataforma liderada por Carmena en el Ayuntamiento capitalino y Errejón en la Comunidad, Aguilar ha apuntado que todavía no han "hablado con ellos, solo una conversación por teléfono de dos minutos" y que será la Coordinadora Regional quien decidirá. Asimismo, ha señalado que tras el anuncio de Errejón de que concurrirá a las autonómicas con la plataforma Más Madrid,entre Podemos y su formación para los comicios regionales. "Ni se han dado las condiciones ni cumplido los requisitos que ponía para que llegase a la siguiente fase", ha concluido Sánchez.