Maestre no cree que Errejón deba dejar Podemos y está segura de que en mayo habrá una única candidatura

Publicada el 18/01/2019 a las 10:04 Actualizada el 18/01/2019 a las 10:05

La portavoz del Gobierno municipal en Madrid, Rita Maestre , ha señalado este viernes que Podemos y está convencida de que en mayo habrá una única candidatura tanto en el Consistorio de la capital como en la Comunidad de Madrid con todas las organizaciones políticas juntas y muchas otras personas más."En mayo de 2019 va a haber una sola candidatura, uncon todas las organizaciones políticas y mucha gente más, en Madrid ciudad y en la Comunidad", ha sostenido en declaraciones a RNE , recogidas por Europa Press, donde ha añadido que los partidos tienen tendencia a hacer "un poco de drama" y luego las cosas "son más normales y se encauzan con facilidad".Preguntada por si cree que Errejón debe dejar Podemos, ha contestado con uny ha respondido a las palabras del secretario general del partido, Pablo Iglesias , diciendo que lo que han hecho en Madrid ciudad con Más Madrid "se parece bastante" a lo que hicieron en 2015, con Ahora Madrid.Es, ha dicho, "presentar una plataforma amplia, con partidos políticos y mucha otra gente" porque entienden que ". "Eso que hicimos en 2015 y lo hemos vuelto a hacer ahora pero ampliando a la Comunidad", ha destacado, subrayando que "va con el espíritu de gobierno del cambio de los últimos años".Sobre si esto supone una, Maestre, que está suspendida temporalmente de militancia en Podemos, ha señalado que a lo largo de los cinco años de vida de la formación morada, se ha hablado "muchas veces de ruptura o cimientos" y luego, "en la práctica, no ha sido así"."Espero con bastante tranquilidad y seguridad que las cosas se desarrollen con sentido común y generosidad y pensando que lo más importante es que en mayo haya proyectos que, por un lado, frenen ely, por otro lado, construya en positivo", ha dicho.En la misma línea, ha insistido en que está "bastante tranquila" de que no va a haber. "Sería bastante extraño que la hubiera en la Comunidad y no en el Ayuntamiento, donde todos van a ir de la mano de Manuela Carmena ", ha apuntado Maestre, que ha recordado que cree que queda "mucho tiempo por delante" para hablar del asunto.Por último, ha insistido que lo que se conoció ayer, el acuerdo entre Errejón y Carmena para concurrir bajo la misma plataforma, es "una fantástica noticia", una "noticia de esperanza paratodavía". Maestre ha revelado que ayer recibió "miles" de mensajes en esta dirección.