Urbán dice que la carta de Errejón y Carmena "no representa la participación desde abajo"

Publicada el 18/01/2019 a las 17:40 Actualizada el 18/01/2019 a las 18:23

"Recuperar" el espíritu de 2015

El eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán (Anticapitalistas), ha opinado este viernes sobre la carta en la que el diputado y candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid,, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, bajo la marca de Más Madrid "no representa" el "impulso participativo desde abajo" que a su juicio necesita Madrid. Además, y ante lapor dicha carta, ha abogado por "cambiar de rumbo y volver a los orígenes, para recuperar las ideas que vieron nacer a Podemos". Informa Europa Press.En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Urbánla situación suscitada en Podemos después de que Íñigo Errejón anunciara que concurrirá a las elecciones autonómicas de Madrid ende Manuela Carmena, en lugar de bajo las siglas de la formación morada. Urbán ha manifestado que aunque se trata de "una situación que no es nueva",para anunciar tal decisión era "poco apropiado" al coincidir con el quinto aniversario de la creación de Podemos y genera un escenario "no deseable" para la citada formación.En paralelo, ha analizado la carta en cuestión porque, a su juicio, se trata de un texto marcado por "una lógica muy por arriba" en la que "no se reconocen los movimientos sociales y quienes luchan por transformar la sociedad". "Yo quiero procesos por abajo y participación popular, porque para eso nació Podemos", ha manifestando asegurandoen la citada carta, sobre todo porque para Anticapitalistas "la participación popular es un elemento clave".A tal efecto, ha rememorado que la confluencia electoral Ahora Madrid, gracias a la cual Manuela Carmena se hizo con la Alcaldía, "era un impulso participativo desde abajo que desbordaba los aparatos de los partidos". "Eso es lo que se debe recuperar y que por desgracia no representa la carta (de Errejón y Carmena) y tampoco estaba representando las negociaciones que se estaban viendo", ha aseverado. "Íñigo ha planteado un proyecto con Carmena. No es mi proyecto", ha sentenciado, defendiendo que Madrid necesita "una candidatura de protagonismo popular".Así, ha abundado que "lo más importante no es Errejón o (Pablo) Iglesias, sino qué vamos a hacer en Madrid, donde necesitamosque impugne el régimen de la mafia del PP, que sea alternativa al PSOE y que rompa las dinámicas populares". Dado el caso, ha abogado por que Podemos se de "un toque de atención" para "cambiar de rumbo y volver a los orígenes para recuperar las ideas que vieron nacer a Podemos". A tal efecto, ha llamado a "aprovechar lo quepara lanzar un proceso de unidad popular y participación ciudadana, con un programa que rompa con dinámicas de institucionalización que lo único que hacen es desilusionar a la base social, que merece recuperar un proyecto colectivo que haga suyo y en el que cabe todo el mundo que quiera participar con las ideas claras".Respecto a si Errejón debe o no renunciar a su acta de diputado en el Congreso de los Diputados, Urbán ha expuesto que corresponde al propio Errejón tomar esa "decisión" o, en su caso, que le pidan tal extremo "los órganos" de Podemos, si bien ha recordado la "importancia" de que losno hagan "daño" unos a otros.