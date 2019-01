Aguirre llama al PP a defender "con suficiente decisión" sus principios para frenar la "huida" de votantes

Publicada el 19/01/2019 a las 14:08 Actualizada el 19/01/2019 a las 14:50

La ex presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que la Convención Nacional que celebra su partido este fin de semana es el delporque tiene que volver a poner en primera línea sus principios y valores, "que no hemos defendido con suficiente decisión". Será la forma, ha dicho, de "frenar la huida" de los votantes a otras formaciones, en clara referencia a Vox ; según informa Europa Press.Aguirre ha acudido este sábado a la segunda jornada de la Convención Nacional del PP , precisamente en la mañana en la que ha intervenido el ex presidente que recupera protagonismo en una Convención Nacional del partido.La exdirigente madrileña ha reclamado que su partido vuelva alo que desea, para lo que quiere gobernar y su oferta electoral, para "en tres que ha recibido Pablo (Casado, presidente del PP) vuelva a ser la casa común de todos los que tenemos como principios la libertad, la propiedad, los impuestos bajos y la libre elección de los individuos".